Soomer teenis Saksamaa meistrivõistlustelt pronksmedali

Hannes Soomer
Hannes Soomer Autor/allikas: Damon Teerink
Septembri viimasel nädalavahetusel tõmmati joon alla Saksamaa meistrivõistlustele mootorrataste ringrajasõidus, kui seitsmendat etappi võõrustas tuntud Hockenheimring. Hannes Soomer lõpetas hooaja kokkuvõttes kolmanda kohaga.

Soomer läks viimasele etapile võitlema kõrgete kohtade pärast ja ehkki võistlussõidud ei lõppenud päris plaanipäraselt, piisas varasemast punktisaagist, et saavutada võistlusklassis IDM Superbike hooaja kokkuvõttes kõrge kolmas koht. Tegu on esimese korraga, mil Eesti sõitja on jõudnud nii kõrge tasemega võistlussarjas hooaja kokkuvõttes poodiumikohale.

Soomer startis võistlussõitudele kolmandalt kohalt, ent esimene sõit katkestati kukkumiste tõttu kaks korda punase lipuga – teisel korral juba lõplikult –, nii ei saanud esimeste ringide rüsinas neljandaks pudenenud Soomer enda sõnul tsiklil rehve soojakski. Teises sõidus oli eestlane ainus, kes suutis teise võistlussõidu võitnud Florian Alti reaalselt ohustada, ent teise koha pärast võideldes läks pidurdamine pikaks ja Soomer pudenes seetõttu mitmeid kohti tahapoole.

"Räpane sõit oli," sõnas ta võistlust kokku võttes. "Tegime pärast esimest sõitu ratta juures mõned muudatused ja saime selle palju teravamaks ning läksin välja plaaniga kõik või mitte midagi, sest meil oli üht-teist püüda, ent tagantpoolt ei olnud kedagi tulemas. Kõik sujus hästi, kuni eksisin Florianist möödudes ja tahapoole kukkudes pidin alustama veel vihasemat jälitamist, sest ma ei saanud jääda aeglasemate taha tukkuma. Seejärel aga kukkusin meeskonnakaaslasest möödudes, mistõttu sai ratas nii palju viga, et kõrge koha peale sõitmine ei olnud enam võimalik."

Hooaja kokkuvõttes teenis Soomer (BMW) 177,5 punkti, kaotades teisele kohale tulnud Florian Altile (Honda) 50,5 punkti. Meistritiitli võttis aga seekord Lukas Tulovic, kes edestas Honda sõitjat 29,5 punktiga, teenides hooaja kokkuvõttes 257,5 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

