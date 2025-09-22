Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

Soomer anti etapile üles BMW teahsevõistkonna varusõitjana, kuid eestlasel lubati pärast kvalifikatsiooni sõita hoopis eravõistkonnas CHAMPION-MRP-TECMAS, mis lööb sarjas kaasa teises põhivõistlusklassis, milleks on Superstock (SST).

CHAMPION-MRP-TECMAS on eestlase jaoks tuttav tiim, sest sama võistkonna koosseisus võitis ta hooaja teisel etapil Belgias kaheksa tunni sõidu.

Võideti seegi kord ja ehkki paar tundi enne võistluse lõppu jäädi ilma kogu edumaast ja kukuti oma klassi arvestuses kolmandaks, ületati finišijoon siiski klassi esi- ja üldarvestuse kolmanda kohaga. "Raske, väga raske oli," nentis Soomer pärast pjedestaalil käiku.

"Uskusin enne võistlust, et hommikul läheb kergemaks, aga tegelikult hakkas just sealtpeale vaevalisemaks vedama. Luud-liikmed jäid kangeks ja hakkasid valutama ning viimase vahetuse käigus oleks keegi justkui nuga selgroos pööranud," selgitas eestlane värvikalt. "Võtsin seda seetõttu pisut kergemalt, aga meeskond andis meile väga hea ja mugavalt käsitsetava ratta ning kui tsikli mootor vajas tähelepanu, tehti seegi kümne minutiga korda."

BMW tehasevõistkond pidi võistluse tsikli mootoririkke tõttu pooleli jätma. "Kahju, et põhimeeskonnal niimoodi läks, aga nad tulevad järgmisel aastal seda ambitsioonikamalt tagasi. Nüüd tuleb pisut puhata ja seejärel Saksamaale minna, et sealgi hooajale punkt panna," ütles Soomer.

Septembri viimasel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla Saksamaa meistrivõistlustele.