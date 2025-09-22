X!

Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

Motosport
Hannes Soomer
Hannes Soomer Autor/allikas: BMW Motorrad Motorsport
Motosport

Hannes Soomer osales nädalavahetusel Prantsusmaal Paul Ricardi ringrajal toimunud mootorrataste kestvussõitude MM-sarja (EWC) etapil ning teenis eravõistkonna koosseisus esikoha.

Soomer anti etapile üles BMW teahsevõistkonna varusõitjana, kuid eestlasel lubati pärast kvalifikatsiooni sõita hoopis eravõistkonnas CHAMPION-MRP-TECMAS, mis lööb sarjas kaasa teises põhivõistlusklassis, milleks on Superstock (SST).

CHAMPION-MRP-TECMAS on eestlase jaoks tuttav tiim, sest sama võistkonna koosseisus võitis ta hooaja teisel etapil Belgias kaheksa tunni sõidu.

Võideti seegi kord ja ehkki paar tundi enne võistluse lõppu jäädi ilma kogu edumaast ja kukuti oma klassi arvestuses kolmandaks, ületati finišijoon siiski klassi esi- ja üldarvestuse kolmanda kohaga. "Raske, väga raske oli," nentis Soomer pärast pjedestaalil käiku.

"Uskusin enne võistlust, et hommikul läheb kergemaks, aga tegelikult hakkas just sealtpeale vaevalisemaks vedama. Luud-liikmed jäid kangeks ja hakkasid valutama ning viimase vahetuse käigus oleks keegi justkui nuga selgroos pööranud," selgitas eestlane värvikalt. "Võtsin seda seetõttu pisut kergemalt, aga meeskond andis meile väga hea ja mugavalt käsitsetava ratta ning kui tsikli mootor vajas tähelepanu, tehti seegi kümne minutiga korda."

BMW tehasevõistkond pidi võistluse tsikli mootoririkke tõttu pooleli jätma. "Kahju, et põhimeeskonnal niimoodi läks, aga nad tulevad järgmisel aastal seda ambitsioonikamalt tagasi. Nüüd tuleb pisut puhata ja seejärel Saksamaale minna, et sealgi hooajale punkt panna," ütles Soomer.

Septembri viimasel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla Saksamaa meistrivõistlustele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

14:50

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

14:22

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

13:55

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

13:36

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

12:58

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

12:50

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali Uuendatud

12:24

Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo