Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

44-aastane Alonso oli esimesel vabatreeningul 0,150 sekundit kiirem Ferrari sõitjast Charles Leclercist ning edestas 0,276 sekundiga neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull). Tiitlit jahtivad McLareni sõitjad Oscar Piastri ja Lando Norris olid vastavalt viies-kuus, Piastri oli tiimikaaslasest 0,217 sekundit nobedam.

Legendaarne Alonso on karjääri jooksul Singapuris kaks korda võidutsenud ja tiim ise on nädalavahetuse osas optimistlik, ent Aston Martin järsku siiski soosikute sekka ei kuulu ning ilmselt oli hispaanlase masinas tugeva aja välja sõitmiseks konkurentidest vähem kütust. Alonso tiimikaaslane Lance Stroll kaotas talle ligi kaks sekundit ja oli 18.

Seitse GP-etappi enne hooaja lõppu edestab Piastri kokkuvõttes Norrist 25 punktiga, McLaren kindlustab pühapäeval ilmselt tootjate MM-tiitli.