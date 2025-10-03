X!

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

Vormelisport
Fernando Alonso
Fernando Alonso Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports
Vormelisport

Sel nädalavahetusel Singapuris toimuva vormel-1 GP esimesel vabatreeningul näitas kiireimat ringiaega kahekordne maailmameister Fernando Alonso (Aston Martin).

44-aastane Alonso oli esimesel vabatreeningul 0,150 sekundit kiirem Ferrari sõitjast Charles Leclercist ning edestas 0,276 sekundiga neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit (Red Bull). Tiitlit jahtivad McLareni sõitjad Oscar Piastri ja Lando Norris olid vastavalt viies-kuus, Piastri oli tiimikaaslasest 0,217 sekundit nobedam.

Legendaarne Alonso on karjääri jooksul Singapuris kaks korda võidutsenud ja tiim ise on nädalavahetuse osas optimistlik, ent Aston Martin järsku siiski soosikute sekka ei kuulu ning ilmselt oli hispaanlase masinas tugeva aja välja sõitmiseks konkurentidest vähem kütust. Alonso tiimikaaslane Lance Stroll kaotas talle ligi kaks sekundit ja oli 18.

Seitse GP-etappi enne hooaja lõppu edestab Piastri kokkuvõttes Norrist 25 punktiga, McLaren kindlustab pühapäeval ilmselt tootjate MM-tiitli.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

29.09

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

21.09

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

20.09

Verstappen alustab Bakuus parimalt stardikohalt, Piastri lõpetas seinas

07.09

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

06.09

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

06.09

Aroni tiimikaaslane sõlmis Alpine'iga pika lepingu

05.09

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

31.08

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

sport.err.ee uudised

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

15:45

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

15:25

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

14:54

Endine Paide peatreener Stojkovic asus tööle Tallinna Kalevis

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

09:46

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja

loetumad

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo