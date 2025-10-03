X!

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

Motosport
Rahvuste kross Ernees
Rahvuste kross Ernees Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Sel nädalavahetusel USA-s Indiana osariigis toimuval Rahvuste krossil esindavad Eestit Jörgen-Matthias Talviku, Joosep Pärn ja Harri Kullas. Eesti osaleb motokrossi suurvõistlusel juba 32. korda.

Koondise mänedžeri Martin Arumäe sõnul algas tänavuse Rahvuste motokrossi koondise kokkupanek juba juuli lõpus, kui koos treener Tanel Leokiga hakati arutama, kes sõitjatest võiks meeskonda kuuluda. Arumäe hinnangul kulges koostöö EMF-i ja krossikomisjoniga ladusalt.

Arumäe rõhutas, et ees ootav võistlus ei saa olema kerge. Pärnale on see esimene kord Rahvuste krossil Eestit esindada, kuid kui ta suudab keskenduda, on tal potentsiaali väga heaks tulemuseks. Kullase ja Talviku puhul tõi mänedžer esile nende varasemad kogemused USA radadel ja suurepärase kiiruse, mis lubab häid tulemusi eeldusel, et tehnika peab ja kukkumisi ei juhtu. Samuti avaldas ta suurt tänu toetajatele, kes aitavad koondise järjepidevust hoida.

"On suur au esindada Eesti riiki Rahvuste krossil," kinnitas Pärn. "See on olnud minu unistus hetkest, kui hakkasin mootorrattaga sõitma ning võimalus jagada seda kogemust Jörgeni ja Harriga on kirss tordil. Suur aitäh EMF-ile usalduse eest ning kõigile sponsoritele, kes meid selles ettevõtmises toetavad! Hoiame lipu kõrgel!"

"Meil on sel aastal vägev tiim ja hea kambavaim, mis on sellisel võistlusel väga tähtis. Harri tunneb USA radu hästi, Joosepi puhul on tore näha värsket verd ja püüan teda kogemustega toetada. See on minu neljas MXoN ja Ironmani rajaga seovad mind head mälestused. Mul on väga hea meel koondises olla ja Eestit esindada," lisas Talviku.

"Minu hooaeg USA-s algas raskelt, aga suutsime tsikli järjest paremaks saada ja lõpuks tuli ka enesekindlus," tõdes Kullas. "Hooaja kokkuvõttes 12. koht ja igast stardist punktid – see on tegelikult hea tulemus. Vorm on hea ja olen valmis Rahvuste krossiks, mis on aasta suurim sündmus. Jörgen on Euroopas tugevalt sõitnud ja Joosep on teinud tõusvas joones hooaja – tema jaoks saab see olema esimene kord, aga toetame teda ja loodame, et ta naudib võistlust ning teeb oma parima."

Team Estonia treeneri Tanel Leoki sõnul on kokku saadud parim võimalik koosseis. "Harri ja Jörgen on kogenud ja tugevad, Joosep aga noor ja õpihimuline – õigel päeval võib ta üllatada. Kõige tähtsam on, et seisaksime koos ühtse tiimina, sest just nii saab tulevikuks veelgi tugevamat koondist ehitada," ütles ta.

Võistlus toimub USA-s Indiana osariigis Ironman Raceway rajal. 

Ajakava (Eesti aja järgi):

Reede, 3. oktoober
18:00 – Stardipositsioonide loosimine
19:00–20:30 – Tiimide pressikonverentsid

Laupäev, 4. oktoober

17:00 – MXGP vabatreening
17:50 – MX2 vabatreening
18:40 – Open klassi vabatreening
21:30 – MXGP kvalifikatsioonisõit
22:30 – MX2 kvalifikatsioonisõit
23:30 – Open kvalifikatsioonisõit

Pühapäev, 5. oktoober

18:00 – B-finaal
19:25 – Avatseremoonia
20:10 – MXGP + MX2 (MXoN sõit 1)
21:40 – MX2 + Open (MXoN sõit 2)
23:08 – Open + MXGP (MXoN sõit 3)

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

09:46

Arandist sai noorim veemoto F1 sarjas kvalifikatsiooni võitnud sõitja

09:30

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

08:53

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

IPC juht Venemaa tagasilubamisest: me oleme demokraatlik organisatsioon

01.10

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

02.10

Camp Nou staadioni avamine muudkui viibib

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo