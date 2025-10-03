Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

Koondise mänedžeri Martin Arumäe sõnul algas tänavuse Rahvuste motokrossi koondise kokkupanek juba juuli lõpus, kui koos treener Tanel Leokiga hakati arutama, kes sõitjatest võiks meeskonda kuuluda. Arumäe hinnangul kulges koostöö EMF-i ja krossikomisjoniga ladusalt.

Arumäe rõhutas, et ees ootav võistlus ei saa olema kerge. Pärnale on see esimene kord Rahvuste krossil Eestit esindada, kuid kui ta suudab keskenduda, on tal potentsiaali väga heaks tulemuseks. Kullase ja Talviku puhul tõi mänedžer esile nende varasemad kogemused USA radadel ja suurepärase kiiruse, mis lubab häid tulemusi eeldusel, et tehnika peab ja kukkumisi ei juhtu. Samuti avaldas ta suurt tänu toetajatele, kes aitavad koondise järjepidevust hoida.

"On suur au esindada Eesti riiki Rahvuste krossil," kinnitas Pärn. "See on olnud minu unistus hetkest, kui hakkasin mootorrattaga sõitma ning võimalus jagada seda kogemust Jörgeni ja Harriga on kirss tordil. Suur aitäh EMF-ile usalduse eest ning kõigile sponsoritele, kes meid selles ettevõtmises toetavad! Hoiame lipu kõrgel!"

"Meil on sel aastal vägev tiim ja hea kambavaim, mis on sellisel võistlusel väga tähtis. Harri tunneb USA radu hästi, Joosepi puhul on tore näha värsket verd ja püüan teda kogemustega toetada. See on minu neljas MXoN ja Ironmani rajaga seovad mind head mälestused. Mul on väga hea meel koondises olla ja Eestit esindada," lisas Talviku.

"Minu hooaeg USA-s algas raskelt, aga suutsime tsikli järjest paremaks saada ja lõpuks tuli ka enesekindlus," tõdes Kullas. "Hooaja kokkuvõttes 12. koht ja igast stardist punktid – see on tegelikult hea tulemus. Vorm on hea ja olen valmis Rahvuste krossiks, mis on aasta suurim sündmus. Jörgen on Euroopas tugevalt sõitnud ja Joosep on teinud tõusvas joones hooaja – tema jaoks saab see olema esimene kord, aga toetame teda ja loodame, et ta naudib võistlust ning teeb oma parima."

Team Estonia treeneri Tanel Leoki sõnul on kokku saadud parim võimalik koosseis. "Harri ja Jörgen on kogenud ja tugevad, Joosep aga noor ja õpihimuline – õigel päeval võib ta üllatada. Kõige tähtsam on, et seisaksime koos ühtse tiimina, sest just nii saab tulevikuks veelgi tugevamat koondist ehitada," ütles ta.

Võistlus toimub USA-s Indiana osariigis Ironman Raceway rajal.

Ajakava (Eesti aja järgi):

Reede, 3. oktoober

18:00 – Stardipositsioonide loosimine

19:00–20:30 – Tiimide pressikonverentsid

Laupäev, 4. oktoober

17:00 – MXGP vabatreening

17:50 – MX2 vabatreening

18:40 – Open klassi vabatreening

21:30 – MXGP kvalifikatsioonisõit

22:30 – MX2 kvalifikatsioonisõit

23:30 – Open kvalifikatsioonisõit

Pühapäev, 5. oktoober

18:00 – B-finaal

19:25 – Avatseremoonia

20:10 – MXGP + MX2 (MXoN sõit 1)

21:40 – MX2 + Open (MXoN sõit 2)

23:08 – Open + MXGP (MXoN sõit 3)