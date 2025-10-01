Arand soovib Hiinas püsida vähemalt nelja hulgas

Oma sõnul on ta stardi eel realistlik, kuid enesekindel. "Tiim on näinud kõvasti vaeva, kõik paadikere vigastused eelmisest etapist on parandatud ning mootorid ja tiim on valmis," lausus eestlane pressiteate vahendusel.

"Eks näis, kuidas rada meile ja uuele paadile sobib – lootust on, et sobib. Täpsemalt näeme seda neljapäevases esimeses vabatreeningus."

"Hetkel lähme vastu etapile neljanda positsiooniga üldtabelis ja anname endast parima, et seda kohta hoida või parandada," sõnas Arand.

Hiinast on Arandil ka mõnevõrra ebameeldivad mälestused, sest eelmisel aastal Zhengzhous sattus ta karjääri suurimasse avariisse.

"See juhtus esimese sprint race'i stardikurvis, kui minust väljapool asuv konkurent sai parema stardi ja tekitas vaidluskoha oma stardiliini hoidmise osas, mille tõttu toimus karm õhulend," meenutas Arand. "See on minu karjääri suurem õnnetus!"

F1 H2O sarja hooaja avaetapp peeti augustis Indoneesias. Selle järel võttis Arand 15 punktiga sisse neljanda positsiooni. Teda edestavad kanadalane Rusty Wyatt, soomlane Alec Weckström ja britt Ben Jelf.