Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

Jalgpall
Jaapani U-20 jalgpallikoondis
Jaapani U-20 jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Tšiilis toimuvatel jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel kindlustas esimesena koha kaheksandikfinaalis Jaapan, kes on võitnud A-alagrupis kaks esimest kohtumist.

Jaapan alustas turniiri 2:0 võiduga Egiptuse üle ja sai teises voorus sama tulemusega jagu ka võõrustajate koondisest. Tšiili vastu realiseeris Rion Ichihara 55. minutil penalti ja lõppseisu vormistas 82. minutil Yumeki Yokohama.

Teises teise vooru kohtumises oli Uus-Meremaa parem Egiptusest 2:1 (13. Luke Brooke-Smith, 16. Xuan Loke - 5. Ahmed Kabaka) ja kirjutas tabelisse esimesed kolm punkti, tõustes Tšiilist väravate vahega mööda.

B-grupi teise vooru kohtumised lõppesid viigiliselt: Panama - Ukraina mängisid 1:1 (36. Gustavo Herrera - 6. pen Hennadi Sõntšuk) ja Lõuna-Korea - Paraguay 0:0. Kahe vooru järel on Ukrainal ja Paraguayl neli punkti, Panama ja Lõuna-Korea jätkavad ühe punktiga.

Kolmapäeval mängivad C-alagrupis Hispaania - Mehhiko ja Brasiilia - Maroko ning D-alagrupis Itaalia - Kuuba ja Argentina - Austraalia.

Jalgpalli U-20 MM-il on 24 meeskonda, kes on jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Edasi 16 hulka pääsevad iga grupi kaks paremat ja kõigi gruppide peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Toimetaja: Siim Boikov

