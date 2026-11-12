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Itaalia sai jagu Prantsusmaast, Kane tähistas erilist õhtut väravaga

Jalgpall
Fännid Harry Kane'ile austust avaldamas
Fännid Harry Kane'ile austust avaldamas Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Paul Marriott
Jalgpall

Itaalia jalgpallikoondis alistas Rahvuste liiga alagrupiturniiril kodus Prantsusmaa 3:1 ja kerkis viimase vooru eel liidrikohale.

Michael Olise viis küll külalised San Siro staadionil enam kui 80 000 pealtvaataja ees kümnendal minutil juhtima, kuid 26. minutil Pio Esposito viigistas.

Veerand tundi pärast teise poolaja algust oli Itaalial hea šanss juhtima asuda, aga Sebastiano Esposito lõi penalti mööda. Kolm minutit hiljem skooris Davide Frattesi sellegipoolest seisuks 2:1.

Itaalial õnnestus teenida veel üks penalti ja Sebastiano vend Pio Esposito oli 75. minutil osavam.

Tervikuna hoidis Prantsusmaa rohkem palli (65%) ja tegi vastase kastis rohkem puudutusi (36 vs 19) ja pealelööke (18 vs 11), kuid ohtlikke olukordi jagunes pigem võrdselt.

Esimese alagrupi teises viienda vooru mängus oli Belgia võõrsil parem Türgist 2:1 (27. Kevin De Bruyne, 30. Charles De Ketelaere - 20. Arda Güler).

Viimase vooru eel on Itaalial ja Prantsusmaal kümme ning Belgial üheksa punkti. Türgi on kaotanud kõik viis kohtumist. Edasi veerandfinaali jõuavad kaks paremat. Kuuendas voorus lähevad vastamisi Belgia - Itaalia ja Prantsusmaa - Türgi.

Inglismaa koondises tuli rekordiliselt 126. korda väljakule Harry Kane, kes ületas sellega kunagise väravavahi Peter Shiltoni rekordi ühe mänguga. Kodus alistati Horvaatia 2:1 ja Kane realiseeris 64. minultil penalti. Skoori oli 24. minutil avanud Morgan Rogers ja vahepeal viigistas Horvaatia poolelt Petar Sucic (59.).

Valitsev maailmameister Hispaania oli teises kolmanda alagrupi kohtumises võõrsil üle Tšehhist 2:0 (39. pen Alex Baena, 90+6. Marc Pubill).

Viie vooru järel on Hispaanial liidrina 15 punkti ja edasipääs tagatud. Sama kehtib Inglismaa (12) kohta, veerandfinaalist jäävad välja Horvaatia (3) ja Tšehhi (0). Viimases voorus kohtuvad Hispaania - Inglismaa ja Horvaatia - Tšehhi.

C-tasandi kohtumistes kaotas põhjanaaber Soome võõrsil Albaaniale 0:2 ja lõunanaaber Läti samuti võõrsil Montenegrole 1:2. Valgevene sai võõrsil jagu San Marinost 2:0 ning Armeenia ja Küpros viigistasid 1:1.

Toimetaja: Siim Boikov

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