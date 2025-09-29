Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

Kiili sõnul näitas äsja Riias toimunud EM-finaalturniir, et huvi ja istekohtade nõudlus siinses regioonis korvpalli vastu on tohutu. "Üks õppetund on see, et kui alagrupis on koos sellised riigid, kus korvpall on populaarne nagu Eestis või Lätis, siis iga lisatool ükskõik millisesse saali on kulla hinnaga," rääkis Kiili Raadio 2-le antud intervjuus.

Praegu mahutab Unibet Arena 7000 pealtvaatajat, kuid koos ajutiste lahendustega suureneks see 8500 peale. "Aga kui minna Unibet Arena statsionaarse laiendamise peale, siis kannatab välja kuni 12 000 istekohta. Need on kõik suurusjärgu numbrid, sest lõplik number selgub pärast seda, kui telemehed on käinud saalist üle ja öelnud, kus hakkavad nende kaamerad olema. Riia näitel oli neid 24," ütles Kiili.

"Neid asju ei saa vaadata ainult ühest turniirist lähtuvalt. Seal peab olema ka pikaajaline vaade ja meie mängime nende kaartidega, mis meil on. 15 000 see saal ei hakka mahutama, sest me ei hakka ju Unibet Arenale teist korrust ehitama."

Kuigi korvpalliliidu sooviks oleks suurendada Unibet Arenat, siis loodab alaliit siiski, et Tallinnasse rajatakse uus multifunktsionaalne hall. "Ma pean rõhutama, et Tallinn saaks selle halli. Mu vana sõber Tanel Tein läheb selle peale kindlasti kurjaks. Aga sellist 10 kuni 12 000 mahutavat uut halli ei ole vaja. See lahendus on Unibet Arena näol olemas. Ma mõtleks ikkagi sammu edasi, et see uus hall peaks olema vähemalt 15 000 inimese jaoks ja selle planeerimisel peaksid väga tugevalt kaasa rääkima kõik kultuuriinimesed, näiteks kontserdikorraldajad. Millal see ükskord valmib, on omaette küsimus, aga kindlasti on uut halli vaja, sest me jääme ajale jalgu ja ma ei mõtle siin kontekstis ainult turismi peale, vaid peame ka Eesti inimestele pakkuma häid emotsioone. Et tal oleks hea elada, et ta saaks siin kontserditel käia ja elamusi saada. Selleks ei peaks sõitma iga kord näiteks Kopenhaagenisse."

Tartusse halli rajamist Kiili otseselt ei välista, kuid näeb selle puhul piiranguid. "Tartusse võiks tulla, aga ütleme nii, et Tartu puhul on üks asi see hall, aga teine see, mis halli ümber juhtub. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütleb, et Tartus on 3000 ööbimiskohta, aga see hall peaks ju olema töös kogu aeg, seal peaks olema pidevalt énam kui 10 000 inimese jaoks mõeldud üritused. Selliseid üritusi ei käi kindlasti vaatamas ainult Tartu inimesed. Ehk siis muu infrastruktuur peaks kaasa tulema."

"Meie, korvpalliliiduna unistame uuest hallist, aga see ei ole meie kätes. Loomulikult on see kvaliteetse EM-finaalturniiri korraldamise vaatest oluline. Nagu ma rääkisin, siis üks on nii-öelda roheline pool ehk Unibet Arena värskendamine, aga teine emotsionaalne ja kvalitatiivne pool. Tänase Unibet Arena puhul teame näiteks, kui kitsad on selle koridorid. Rääkimata sellest, kui sul on ebaõnn seal WC-sse minna. Selles mõttes loomulikult, kui uus hall on planeeritud, kus on ruumi ja mõnus olla, siis oleme meie kahe käega selle poolt. Aga ratsionaalsusegeen käsib meil tegeleda ka plaan B-ga, mis on Unibet Arena maksimaliseerimine," lisas Kiili.

Kas uus hall saab 2029. aasta korvpalli EM-finaalturniiri alguseks valmis? "Asukoht on välja pakutud, aga ma ei ole näinud, et teised erakonnad sellega kaasa läheksid. Kaasa on läinud loomulikult spordikorraldajad, aga see nõuab ühist rinnet. Täpselt samasugust nagu oli 2029. aasta korvpalli EM-i Eestisse toomisega, kus kõik osapooled seda soovisid – kohalik omavalitsus, riik, korvpalliinimesed ja spordifännid. Nii et siin on natukene vaja veel tööd teha, aga valimisteni on veel minna. Kõige olulisem on see, et see diskussioon on väga tugevalt laual."

Unibet Arena laiendamise maksumuseks hindab Kiili 40 miljonit eurot. "Aga see hall ei kuulu Tallinna linnale, vaid kuulub erakapitalile. Seal on nii palju nurki, mis oleks vaja sirgeks joosta, aga usun, et see on tehtav. Plaan B oleks ajutised tribüünid ja paljude asjade viimine Unibet Arenalt välja, külgede peale. Näiteks meediaala või toitlustus."

Kiili rõhutas, et sõltumata, kus EM-finaalturniiri korraldatakse, ei oleks suure investeeringu näol tegemist raha põletamisega. "Maailmas on muid ägedaid asju peale korvpalli ka, nii et igal juhul oleks meil uut halli vaja. See elavdaks meie majandust. Inimesed janunevad nii Eestis kui ka meie ümber ägedate spordi- ja kultuuriürituste järgi. Minu loogika ütleb seda, et loomulikult on see investeering suur. Ta ei tule tagasi 10 või 20 aastaga, aga kindlasti ei ole see investeering, mis oleks raha maha viskamine. Rõhutan veelkord, et meil peab olema äge siin Eestis elada."