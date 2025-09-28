X!

Tamm käis EMV finaaletapil autot näitamas: tahtsime fännidele silmailu tuua

Rallikross
Foto: Kuvatõmmis
Esimese Eesti rallikrossisõitjana tänavu Euroopa meistrivõistlustel etapi võitnud Maiko Tamm oli kiireim Eesti meistrivõistluste finaaletapil.

Kuuest etapist koosnenud rallikrossi Eesti meistrivõistluste viimasel etapil kihutati punktidele Tartumaal Kulbilohu rajal. Kõige võimsamate autode arvestuses ehk Supercar klassis oli seekord stardis Maiko Tamm Ford Fiestal, kes võitis augustis esimese eestlasena rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel etapi. Kodustel meistrivõistlustel tegi Tamm sel aastal just Kulbilohus oma esimese sõidu.

"Tahtsin tulla Eesti fännide juurde näitama ennast, oma autot ja tiimi," kommenteeris Tamm. "Ma arvan, et paljud on mulle siin ekraanide vahendusel kaasa elanud ja ka kohapeal käinud. Tahtsime neile natukene silmailu tuua ja autot näidata."

Tamm võitis finaalsõidu, kuid Eesti meistrivõistluste arvestuses tuli Supercar klassis üldvõitjaks Arvo Kask, kes teenis juba karjääri kuuenda meistrikulla rallikrossis. Rahvusvahelises RallyX sarjas ja Euroopa meistrivõistlustel kihutanud Tamme sõnul on kahe sarja erinevus eelkõige sõidukultuuris.

"RallyX-is on hästi palju trügimist, pead väga hoolikalt vaatama, et kuhu sa oma nina topid, et saaks ka järgmisel päeval võistelda. Seal on seda romurallit rohkem. Euroopa etapil kõik võistlejad teavad, millega nad sõidavad, kui kallid need autod on ja igaüks ei lähe igat piiska püüdma. Sõidame seal kõik targalt, okei - poolfinaalis ja finaalis võtame kõik augud ära, aga sinnamaani on härrasmehelik sõit. Ma väga nautisin seda sõitmist," kinnitas Tamm.

Konkurentsitihedas CrossCar klassis, kus etapivõit läks Lätti ja punkte kogus hooaja jooksul üldse 31 sõitjat, kuulus meistritiitel Tamo Toodole, kes jäi võistlusaastaga väga rahule.

"Eesmärk ei olnud see hooaeg üldse tiitli järgi tulla," tõdes Toodo. "Plaan oli hooaja alguses kaks esimest võistlust teha ja siis sai aru, et hoog on olemas ja kui on võimalik tiitli peale sõita, siis tuleb hooaja lõpuni pingutada. Olen ka välja öelnud, et see jääb ka CrossCardis viimaseks tiitliks, sest järgmisel hooajal kindlasti siin edasi ei sõida."

Finaaletapil, kus selgusid võitjad rallikrossi kõikides klassides, käis rajal üle 70 võistleja.

Toimetaja: Anders Nõmm

