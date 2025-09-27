MotoGP valitsev maailmameister sai jälle viga

17. kohast startinud hispaanlane jäi esimeses kurvis konkurentide vahele lõksu. Kõigepealt puutus ta kokku Gresini sõitja Fermin Aldegueriga ja põrkas siis vastu tiimikaaslast Marco Bezzecchit. Mõlemad kukkusid.

Martin toimetati kiiresti arsti juurde ja esmane röntgen tuvastas murdunud rangluu. Mootorrattur toimetati täpsemateks uuringuteks helikopteriga haiglasse, aga tiimi teatel ta põhisõidus kindlasti ei stardi.

Tegemist on Martini jaoks juba neljanda traumaga lõppenud õnnetusega sel hooajal. Erinevatel põhjustel on tal suurem osa etappe vahele jäänud ja pjedestaalile pole mullune maailmameister tänavu veel kordagi astunud.

Motegi sprindisõidu võitis parimalt kohalt startinud itaallane Francesco Bagnaia (Ducati), kellele järgnesid MM-sarja üldliider Marc Marquez (Ducati) ja hispaanlane Pedro Acosta (KTM).

Põhisõit on kavas pühapäeval.