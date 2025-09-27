X!

MotoGP valitsev maailmameister sai jälle viga

Jorge Martin
Jorge Martin Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
MotoGP sarja mullune maailmameister Jorge Martin (Aprilia) murdis Jaapanis Motegi ringrajal toimunud sprindisõidus rangluu ja peab jääma pühapäevasest põhisõidust kõrvale.

17. kohast startinud hispaanlane jäi esimeses kurvis konkurentide vahele lõksu. Kõigepealt puutus ta kokku Gresini sõitja Fermin Aldegueriga ja põrkas siis vastu tiimikaaslast Marco Bezzecchit. Mõlemad kukkusid.

Martin toimetati kiiresti arsti juurde ja esmane röntgen tuvastas murdunud rangluu. Mootorrattur toimetati täpsemateks uuringuteks helikopteriga haiglasse, aga tiimi teatel ta põhisõidus kindlasti ei stardi.

Tegemist on Martini jaoks juba neljanda traumaga lõppenud õnnetusega sel hooajal. Erinevatel põhjustel on tal suurem osa etappe vahele jäänud ja pjedestaalile pole mullune maailmameister tänavu veel kordagi astunud.

Motegi sprindisõidu võitis parimalt kohalt startinud itaallane Francesco Bagnaia (Ducati), kellele järgnesid MM-sarja üldliider Marc Marquez (Ducati) ja hispaanlane Pedro Acosta (KTM).

Põhisõit on kavas pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

