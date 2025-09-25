Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

"Täna sai täpselt kuus nädalat täis ehk võiks öelda, et päris suur märk, kus asjad muutuvad. Võin täna esimest korda jõusaali minna, piirangud läksid maha. Saan hakata trenni tegema, nagu füsio ütles. Siiani pidin ettevaatlik olema," lausus ta neljapäeval ERR-ile.

"Kaks nädalat olen käinud ühe karguga ja need olid mu esimesed 24 tundi enda jalgade peal. Elan Viljandis kodus vanemate kulul ja üks kord nädalas käin Tartus Tauno Kooviti juures füsios. Ülejäänud kuus päeva teen ise."

Uue aasta alguses plaanib ta naasta oma Poola klubi juurde. Miilen mängib Bielsko-Bialas, kelle hingekirja kuulub ka koondisekaaslane Kertu Laak.

"Olen nendega olnud suhtluses. Nüüd ongi see, et tahaks jalad alla saada ja siis vaatame edasi. Nad tahavad mind aidata. Tahavad, et ma terveks saan ja siis on nõus ehk mu lepingu edasi lükkama," lausus Miilen. "Rääkisime ära, et elan Kertu juuresja saan nende füsioterapeute kasutada."

2022. aastal Eesti aasta naisvõrkpalluriks valitud Miilen kuulus eelmisel hooajal tugevas Poola meistriliigas Radomi Radomka hingekirja.