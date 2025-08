Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

Peatreener Andres Toobal sõnas, et ka viimases mängus minnakse endast maksimumi välja pigistama. "Väga-väga kahju, et Miilenit selline vigastus tabas, loodetavasti läbib ta pika taastumise edukalt ja on seejärel võrkpalliväljakutel sama võimsalt tagasi. Meie viimane valiksarja mäng on tema puudumisel keerulisem, aga samas annab võimaluse teistele end näidata. Kui Miilenit pole, peab keegi veel vastutuse võtma ja saab näha, kes suudab end motiveerida ja selle lisasammu teha," vahendab volley.ee Toobali sõnu.

Miileni asemel naaseb koosseisu Marily Lass. "Peame Iisraeli vastu väga selgelt õnnestuma, et sealt midagi kätte saada. Peame minema julgelt mängima, kaotada pole enam midagi, sest edasipääsulootust pole. Aga oleme korralikult trenni teinud ja sellest suvest loodan, et mängijad näevad, kus me Euroopa mõistes hetkel olema ja mida oleks vaja teha, et järgmistel aastatel taas naabritele lähemale hakkaksime jõudma," lisas Toobal.

Eesti jäi viimati kodus 0:3 alla alagrupi liidrile Sloveeniale ja on C-alagrupis viimasel kohal, võiduarve on seni avamata. Iisrael on teine, neil on eelmisest aastast kirjas Eesti üle 3:1 võit.

Kokku on valiksarjas seitse alagruppi, igaühes kolm naiskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ja lisaks kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.