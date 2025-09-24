X!

Kushteyn sõuab MM-il D-finaalis

Sõudmine
Mikhail Kushteyn
Mikhail Kushteyn Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Mikhail Kushteynil ei õnnestunud Shanghais toimuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel poolfinaali pääseda ning ta võistleb D-finaalis.

Kushteyn lõpetas veerandfinaalis 2000 meetri distantsi ajaga 7.30,54, millega pälvis kuue sõudja konkurentsis viienda koha. Poolfinaali pääsesid kolm kiiremat, paraku ei mahtunud Kushteyn ka C-finaali ehk ta lõpetab MM-i Eesti aja järgi reede varahommikul D-finaalis.

Kushteyn võistleb 19.-24. koha peale koos šveitslase Maurin Lange, hiinlase Wei Hani, rootslase Samuel Oskarssoni, briti Thomas Barrase ja poolaka Cezary Litkaga.

Veerandfinaalides oli kiireim kreeklane Stefanos Ntouskos, kes ületas joone ajaga 7.10,80. Kushteyini veerandfinaalis oli kiireim Pariisi olümpial hõbeda võitnud neutraalse lipu all võistlev valgevenelane Jaugeni Zalaty, kelle ajaks jäi 7.11,20. Edasipääsu tagasid veel uus-meremaalane Logan Ullrich (7.14,01) ning rumeenlane Mihai Chiruta (7.16,34).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

