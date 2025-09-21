X!

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapi Bakuu tänavatel võitis hollandlane Max Verstappen (Red Bull; 1:33.26,408), kes edestas britt George Russellit (Mercedes; +14,609) ja hispaanlast Carlos Sainzi (Williams; +19,199).

27-aastane Verstappen startis parimalt positsioonilt ja teenis teise võidu järjest, sest ta oli edukaim ka kaks nädalat varem Monzas. Sainz tõi Williamsile aga hooaja esimese pjedestaalikoha. Tegemist on 31-aastase hispaanlase jaoks ka esimese esikolmikukohaga selle võistkonna eest.

Neile järgnesid Kimi Antonelli (Mercedes; +21,760), Liam Lawson (Racing Bulls; +33,290), Yuki Tsunoda (Red Bull; +33,508), Lando Norris (McLaren; +34,227) ja Lewis Hamilton (Ferrari; +36,310):

McLareni võistkond lootis sellelt nädalavahetuselt juba konstruktorite karika kindlustamist, aga tervikuna läks võistlus aiataha: Norris piirdus seitsmenda kohaga ja MM-sarja üldliider Oscar Piastri tegi juba avaringil avarii.

Piastri jätkab sellegipoolest üldliidrina, aga tema edu Norrise ees kahanes nüüd 25 punktile. Teise sõidu järjest võitnud Verstappen jääb austraallasest 69 silma kaugusele.

Vormel-1 MM-sari jätkub kahe nädala pärast Singapuri tänavarajal.

Toimetaja: Siim Boikov

