Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

Augustis, veidi enne EM-finaalturniiri Poola kodakondsuse saanud Loyd aitas koondise sõelmängudele, kus esmalt alistati Bosnia ja Hertsegoviina, kuid seejärel tuli leppida Türgi paremusega.

Loyd säras terve turniiri vältel ning viskas seitsmes mängus keskmiselt 22,4 punkti, tabades kolmepunktiviskeid 54,7-protsendiliselt. Lisaks haaras ta 3,3 lauapalli ja jagas kaks resultatiivset söötu. Alagrupis tabas ta Sloveenia vastu seitse kolmest ning skooris 32 punkti, kaheksandikfinaalis Bosnia vastu skooris ta 28 punkti.

Varasemalt nii Iisraelis, Hispaanias, Serbias ja Venemaal mänginud Loyd esindas mullu Monacot, kuid juba EM-i ajal hakati rääkima tema edasisest klubist. Laupäeval saigi tema siirdumine tõeks ning Poola kodakondsusega ameeriklane mängib sel hooajal Türgi kõrgliigas ja Euroliigas Istanbuli Anadolu Efesis.

Varasemalt Loyd tegi lühikese otsa ka NBA-s, kus tuli 2019. aastal Toronto Raptorsiga meistriks. Kuigi Loydi roll väljakul oli väike, kiideti teda klubis, sest ta täitis finaalseerias treeningutel Golden State Warriorsi mängujuhi Stephen Curry rolli. Mullu kogus ta Monaco eest Euroliigas keskmiselt 9,4 punkti ja 2,9 lauapalli.

Efes alustab kodust kõrgliigat 27. septembril, Euroliigat alustatakse 30. septembril kodupubliku ees.