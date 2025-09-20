X!

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

Korvpall
Jordan Loyd
Jordan Loyd Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli EM-finaalturniiril säranud Poola tagamees Jordan Loyd lahkus Monacost ning liitub Euroliigas mängiva Istanbuli Anadolu Efesiga.

Augustis, veidi enne EM-finaalturniiri Poola kodakondsuse saanud Loyd aitas koondise sõelmängudele, kus esmalt alistati Bosnia ja Hertsegoviina, kuid seejärel tuli leppida Türgi paremusega.

Loyd säras terve turniiri vältel ning viskas seitsmes mängus keskmiselt 22,4 punkti, tabades kolmepunktiviskeid 54,7-protsendiliselt. Lisaks haaras ta 3,3 lauapalli ja jagas kaks resultatiivset söötu. Alagrupis tabas ta Sloveenia vastu seitse kolmest ning skooris 32 punkti, kaheksandikfinaalis Bosnia vastu skooris ta 28 punkti.

Varasemalt nii Iisraelis, Hispaanias, Serbias ja Venemaal mänginud Loyd esindas mullu Monacot, kuid juba EM-i ajal hakati rääkima tema edasisest klubist. Laupäeval saigi tema siirdumine tõeks ning Poola kodakondsusega ameeriklane mängib sel hooajal Türgi kõrgliigas ja Euroliigas Istanbuli Anadolu Efesis.

Varasemalt Loyd tegi lühikese otsa ka NBA-s, kus tuli 2019. aastal Toronto Raptorsiga meistriks. Kuigi Loydi roll väljakul oli väike, kiideti teda klubis, sest ta täitis finaalseerias treeningutel Golden State Warriorsi mängujuhi Stephen Curry rolli. Mullu kogus ta Monaco eest Euroliigas keskmiselt 9,4 punkti ja 2,9 lauapalli.

Efes alustab kodust kõrgliigat 27. septembril, Euroliigat alustatakse 30. septembril kodupubliku ees.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

14:24

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

19.09

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

19.09

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

19.09

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

19.09

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks

17.09

Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

16.09

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

16.09

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla

videod

sport.err.ee uudised

15:19

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

15:03

Uue distantsiga Tartu Rattamaratoni võitsid Gudiškis ja Leinonen

14:24

Poola korvpallikoondise täht siirdus Türki

13:47

VAATA OTSE & BLOGI | Tilga sai kõrgushüppes nulli, Erm kaotas veidi punkte Uuendatud

13:43

Mistra alustab Balti liigat Soome meeskonna vastu

12:58

Eesti saalijalgpallikoondise kohtumine San Marinoga lõppes väravateta

12:21

MM-debütant Mirotvortseva: tegin selle ära!

11:42

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

11:14

Eesti Discgolfi Liit leidis uue presidendi

10:39

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

10:11

Eesti noored teenisid olümpia lootuste regatil medali

09:39

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

09:07

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

08:32

Paskotši andis Belgia kõrgliigas väravasöödu

08:06

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

loetumad

13:47

VAATA OTSE & BLOGI | Tilga sai kõrgushüppes nulli, Erm kaotas veidi punkte Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

19.09

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

10:39

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

19.09

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

09:07

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

03:20

Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

19.09

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo