Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

Norra tõkkejooksustaar Karsten Warholm lõpetas Tokyos toimuval MM-il pettumustvalmistava viienda kohaga, aga ütles pärast jooksu, et vigastas juba pakkudelt plahvatades jalga.

Kolmekordne maailmameister alustas tempokalt ning oli juba esimese kurvi lõpus konkurentide kõrval, kuid norralane ajas kolmanda tõkke maha ja lõpusirgele jõudes dikteeris ameeriklane Rai Benjamin tempot. Warholm oli viimase tõkke eel veel teisel kohal, aga siis jooksid kolm konkurenti temast veel mööda.

Warholm tõdes pärast jooksu Norra ringhäälingule NRK, et tundis pakkudelt tõustes paremas sääres valu. "See oli esialgu väike asi, millega sain veel joosta, aga see läks aina halvemaks. Ma ei tea, mis see on ja see pole ilmselt liiga tõsine, aga selliste meestega joostes pead sa parimas vormis olema," sõnas Warholm.

"Amputeerima õnneks ei pea. Mulle tehti dopingutest ka, aga sellise esitusega polnud seda vajagi," naljatles ta.

Norra kergejõustikuliit teataski laupäeva hommikul, et Warholm käis uuringutel ning välejalg jääb kuni kuueks nädalaks raja kõrvale, kuid vigastust ei peeta väga tõsiseks.

Maailmameistriks tuli Pariisi olümpiavõitja Rai Benjamin, kelle jaoks on see esimene MM-tiitel. Finiš oli aga dramaatiline, sest kuigi ameeriklane oli konkurentidest paari sammu võrra ees, ajas ta viimase tõkke maha. Pärast jooksu lõppu levis uudis, et korraldajad jätavad ameeriklase võiduta, kuid mõne minuti pärast tema tulemus ennistati ja MM-tiitel tehti ametlikuks.

Teise koha pälvis brasiilane Alison Dos Santos, pronksi pälvis Katari välejalg Abderrahman Samba.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

