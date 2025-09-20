Eesti Discgolfi Liit leidis uue presidendi

Eesti Discgolfi Liit teatas, et on valinud järgmiseks presidendiks seni üritus- ja turundusjuhina töötanud Roger Tibari.

Kandideerima ajendas Tibarit usk eesti kettagolfi potentsiaali. "Tunnen, et mul on kogemusi ning energiat, mida eesti kettagolfi arengu hüvanguks kasutada. Olen olnud spordiala sees nii mängija, sisulooja kui ka kogukonna aktiivse liikmena," lisas ta.

Tibari eesmärgiks on seista selle eest, et ala liiguks edasi läbimõeldult ja süsteemselt, et see oleks nii noorte, harrastajate kui ka sponsorite silmis tõsiseltvõetav.

Uus alaliidu president peab kettagolfi tugevuseks Eestis suurt harrastajate arvu, Kristin Lätti loodud teerada naiste tippspordis ning võistluste korraldamise taset. Arengukohtadena aga kommunikatsiooni nii liidult mängijatele kui ka laiemale üldsusele. "Kettagolfi parimad ajad on alles ees ning me peame ise haarama härjal sarvist ja näitama inimestele, miks tasub kettagolfi harrastada ja ettevõtjatel siia investeerida. Edasi peab kindlasti minema ka aktiivse noortetööga nii koolides kui noortekeskustes, et kasvatada huvi juba maast madalast," sõnas Tibar.

Alaliidu president ütles enesekindlalt, et viie aasta pärast on Eestis toimunud kaks slämmiturniiri ning 2029. aasta maailmameistrivõistlused. "Selleks ajaks peab kettagolf spordialana olema tõsine konkurent pallimängudele ning suvistele tippsündmustele," ütles ta.

Senine president Timo Juursalu lahkus omal soovil ametist septembris, ühtlasi liigub edasi ka peasekretär Hristo Neiland.