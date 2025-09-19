X!

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

Eesti kümnevõistlejad on lõpetanud ettevalmistuse Tokyo maailmameistrivõistlusteks ning Johannes Erm ütles ERR-ile, et tänavused tagasilöögid teda häirida ei tohiks.

Mullu maagilise EM-tiitli ja aasta alguses sisekergejõustiku MM-il hõbeda pälvinud Johannes Erm on tänavu heidelnud vigastustega, kuid Tokyo MM-iks on 27-aastane Erm valmis.

Nii valmis, kui olla saab: Erm käis kevadel põlveoperatsioonil ning lisaks varbale on talle häda teinud ka hüppeliiges. "[Reedene] soojendus oli väga positiivne ja on suvel olnud tagasilööke, aga selle võistluse jooksul need mind suures pildis ei häiri," ütles ta ERR-ile. "Varvas võib natuke valutada, aga olen suutnud sellega päris kaua juba trenni teha."

Eesti sportlased valmistusid MM-iks Jaapanis Saku-nimelises linnas. "Sakus oli väga mõnus, sai kohanetud ajavahe ja kliimaga hästi, laager täitis eesmärgi," ütles Erm. "Tuleb paar kraadi jahedam, siis on lihtsam."

Meeste kümnevõistlus algab Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva ning kulmineerub pühapäeval kell 14.49 1500 meetri jooksuga. Mis teeks Johannes Ermi pühapäeval õnnelikuks?

"Seda oskan alles siis öelda, kui kümnevõistlus läbi saab. Rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla," vastas ta.

