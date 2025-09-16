Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

Nõmme United alustas kohtumist FC Elva vastu teravalt, kui skoori avas 6. minutil Zakaria Beglarishvili, 21. minutil suurendas eduseisu Egert Õunapuu. Teise poolaja keskpaigas oli taas täpne Õunapuu, kasvatades eduseisu kolmeväravaliseks. Elva vastas 76. minutil Andre Paju väravaga, kuid 85. minutil kindlustas võidu Lars Sander Ossepi. United jätkab liidrina 68 punktiga, Elva on 45 punktiga neljas, vahendab jalgpall.ee.

Viimsi avas Tartu Tammeka U-21 vastu skoori 16. minutil Markus Vaherna tabamusest. Poolaja lõpuks lisasid väravad Joonas Luts ja Rasmus Talu. Teisel poolajal suurendasid eduseisu Vaherna, Luts ja Nevil Krimm. Suurvõiduga kindlustas Viimsi selle hooajal suurima võidu ning püsib 59 punktiga teisel kohal, jäädes liidrist üheksa punkti kaugusele. Tammeka U-21 jätkab kuue punktiga viimasel real.

Kalev U-21 jäi esmalt tagajaja rolli 13. minutil, kui FC Tallinna viis juhtima 13. minutil Vladislav Tšurilkin, aga vaid kaks minutit hiljem viigistas seisu Kenlou Laasner. Teise poolaja algfaasis sai külalismeeskond taas edu Vassili Kuliki tabamusest. 68. minutil oli Kalevi võistkonnal hea võimalus viigistada, kuid Raiko Ilvese penalti tõrjus Sergei Bologov. Kohtumise tüüris viigisadamasse aga 85. minutil Laasner. Liigatabelis asub Kalev U-21 22 punktiga üheksandal kohal, FC Tallinn on 32 punktiga kuues.

Kaartiderohkes kohtumises Tartu JK Welco ja Tallinna FC Flora U-21 vahel kumbki meeskond väravasihini ei jõudnud ning nii lepiti sel hooajal omavahelistes mängudes teist korda viiki. Welco jätkab kolmandal kohal, olles 27. vooruga kogunud 50 punkti. Flora U21 asub 38 silmaga viiendal real.

Nõmme Kalju U-21 haaras Tallinna FCI Levadia U-21 vastu edu 12. minutil Tiago Azevedo Baptista tabamusest. Avapoolaja keskpaigas viigistas küll Henri Käblik seisu, kuid Tristan Zahovaiko omavärav taastas külaliste edu. Teisel poolajal kasvatas külaliste edu Baptista, millele Käblik vastas tabamusega ning viigiseisu vormistas kolmandal üleminutil Zahovaiko. Liigatabelis on Levadia U-21 kogunud 27 punkti, mis paigutab nad kaheksandale kohale, Kalju U21 asub 32 punktiga rida kõrgemal.

Esiliiga 28. voor mängitakse 18. ja 19. septembril.