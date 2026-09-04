Elva suutis kaheksakesi eduseisust kinni hoida

Neljapäeva õhtul peeti Männiku peeti Männiku staadionil kohtumine FC Elva ja FC Nõmme United U21 vahel, mis lõppes pärast kaheksat minutit.

Elva ja Nõmme Unitedi noored läksid tegelikult vastamisi 30. augustil, kuid kohtuniku raske eksimuse tõttu 88. minutil tuli kohtumise viimased minutid uuesti läbi mängida.

Toona kaheksandal minutil Kevin Burovi tabamusest juhtima läinud Elva pidi küll mängima kaheksakesi, kuid pidas nõmmekate survele vastu ja realiseeris 1:0 võidu.

Esiliigas jätkab liidrina 54 punkti kogunud Tartu JK Welco, kellele järgnevad Viimsi JK (47 p) ja Tallinna FC Flora U21 (44 p). 12. võidu saavutanud Elva (41 p) jõudis esikolmikule lähemale, viiendal kohal jätkab Maardu Linnameeskond (38 p). Tabeli teises pooles on JK Tallinna Kalev (35 p), Tallinna FCI Levadia U21 (34 p), FC Tallinn (28 p), FC Nõmme United U21 (27 p) ja Nõmme Kalju FC U21 (22 P).