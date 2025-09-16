X!

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

Kergejõustiku MM
{{1758000300000 | amCalendar}}
Hamish Kerr
Hamish Kerr Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel jagati teisipäeval välja neli medalikomplekti. Oma ala suursoosik Grant Holloway jäi meeste 110 meetri tõkkejooksu finaalist välja, favoriidid ei vääratanud aga meeste vasaraheites, kõrgushüppes ega naiste 1500 meetri jooksus.

Lühikese tõkkejooksu valitseja, 27-aastasena kolmekordseks maailmameistriks, kolmekordseks sisemaailmameistriks ning olümpiavõitjaks kroonitud Grant Holloway pidi seekord kolmandas eeljooksus piirduma ajaga 13,52, mis jättis ta finaalist välja. Sel välihooajal ameeriklane oma rütmi ei leidnudki, tema hooaja parim aeg 13,11 oli maailma edetabelis enne Tokyo MM-i alles 13. tulemus. 

Finaalis krooniti maailmameistriks ameeriklane Cordell Tinch ajaga 12,99, hõbe ja pronks läksid Jamaicasse, kui Orlando Bennett jooksis välja aja 13,08 ning Tyler Mason 13,12.

Naiste 1500 meetri jooksu maailmarekordiomanik ja kolmekordne olümpiavõitja Faith Kipyegon kaitses Tokyos kolmandat korda oma tiitlit, kui teenis kindlalt kulla ajaga 3.52,15. Tema järel sai hõbeda kaasmaalanna Dorcus Ewoi (3.54,92), Keenia kolmikvõidu rikkus austraallanna Jessica Hull, kes oli veel 100 meetrit enne lõppu kinni hõbedas, aga sai lõpuks 3.55,16-ga pronksi.

Teisipäevast finaali vasaraheite valitseva maailmameistri ja olümpiavõitjana alustanud 23-aastane kanadalane Ethan Katzberg viis teises voorus Põhja-Ameerika ning maailmameistrivõistluste rekordi 84.70 peale ning võitis ligi kahemeetrise eduga taas kulla. Isiklik rekord 82.77 tõi hõbeda sakslasele Merlin Hummelile, Ungari vägilane Bence Halasz sai 82.69-ga pronksi. Kõigi aegade edetabelis kerkis Katzberg selle heitega viiendaks meheks.

Meeste kõrgushüppes teenis kulla olümpiavõitja Hamish Kerr, kes sai teisipäeval ainsana üle kõrgusest 2.36. Eugene'i MM-i hõbedamees Woo Sang-hyeok sai 2.34-ga hõbeda ning pronksi teenis neli aastat tagasi Tallinnas U-23 vanuseklassi Euroopa meistriks kroonitud tšehh Jan Štefela 2.31-ga.

Meeste 400 meetri teises poolfinaalis kerkis 21-aastane Botswana sprinter Busang Colleen Kebinatshipi 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Ühtegi kaks aastat tagasi Budapesti MM-il finaalis jooksnud meest seekord Tokyos finaalis pole.

Neljal viimasel MM-il kuldmedali võitnud, kuid Pariisi olümpiamängud vigastuse tõttu vahele jätnud Venezuela kolmikhüppaja Yulimar Rojas sai kvalifikatsioonis juba esimesel katsel kirja 14.49 ehk 14 sentimeetrit enam kui kvalifikatsiooninorm. Suurtest nimedest jäi lõppvõistluselt välja valitsev kaugushüppe maailmameister, nüüd kolmikhüppele keskenduv 35-aastane serblanna Ivana Španovic.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

14.09

VIDEO | Tokyo MM-i 100 meetri jooksu finaalid ei valmistanud pettumust

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas

14.09

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

mm-i loetumad

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

sport.err.ee viimased uudised

17:38

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16:22

Trans võõrustab UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte meistrit

15:44

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

13:06

Tasuta treeningud tõid suvel sportima 450 Tallinna noort

12:29

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

12:07

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

10:58

Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

15.09

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

15.09

ETV spordisaade, 15. september

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo