Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel jagati teisipäeval välja neli medalikomplekti. Oma ala suursoosik Grant Holloway jäi meeste 110 meetri tõkkejooksu finaalist välja, favoriidid ei vääratanud aga meeste vasaraheites, kõrgushüppes ega naiste 1500 meetri jooksus.

Lühikese tõkkejooksu valitseja, 27-aastasena kolmekordseks maailmameistriks, kolmekordseks sisemaailmameistriks ning olümpiavõitjaks kroonitud Grant Holloway pidi seekord kolmandas eeljooksus piirduma ajaga 13,52, mis jättis ta finaalist välja. Sel välihooajal ameeriklane oma rütmi ei leidnudki, tema hooaja parim aeg 13,11 oli maailma edetabelis enne Tokyo MM-i alles 13. tulemus.

Finaalis krooniti maailmameistriks ameeriklane Cordell Tinch ajaga 12,99, hõbe ja pronks läksid Jamaicasse, kui Orlando Bennett jooksis välja aja 13,08 ning Tyler Mason 13,12.

Naiste 1500 meetri jooksu maailmarekordiomanik ja kolmekordne olümpiavõitja Faith Kipyegon kaitses Tokyos kolmandat korda oma tiitlit, kui teenis kindlalt kulla ajaga 3.52,15. Tema järel sai hõbeda kaasmaalanna Dorcus Ewoi (3.54,92), Keenia kolmikvõidu rikkus austraallanna Jessica Hull, kes oli veel 100 meetrit enne lõppu kinni hõbedas, aga sai lõpuks 3.55,16-ga pronksi.

Teisipäevast finaali vasaraheite valitseva maailmameistri ja olümpiavõitjana alustanud 23-aastane kanadalane Ethan Katzberg viis teises voorus Põhja-Ameerika ning maailmameistrivõistluste rekordi 84.70 peale ning võitis ligi kahemeetrise eduga taas kulla. Isiklik rekord 82.77 tõi hõbeda sakslasele Merlin Hummelile, Ungari vägilane Bence Halasz sai 82.69-ga pronksi. Kõigi aegade edetabelis kerkis Katzberg selle heitega viiendaks meheks.

Meeste kõrgushüppes teenis kulla olümpiavõitja Hamish Kerr, kes sai teisipäeval ainsana üle kõrgusest 2.36. Eugene'i MM-i hõbedamees Woo Sang-hyeok sai 2.34-ga hõbeda ning pronksi teenis neli aastat tagasi Tallinnas U-23 vanuseklassi Euroopa meistriks kroonitud tšehh Jan Štefela 2.31-ga.

Meeste 400 meetri teises poolfinaalis kerkis 21-aastane Botswana sprinter Busang Colleen Kebinatshipi 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Ühtegi kaks aastat tagasi Budapesti MM-il finaalis jooksnud meest seekord Tokyos finaalis pole.

Neljal viimasel MM-il kuldmedali võitnud, kuid Pariisi olümpiamängud vigastuse tõttu vahele jätnud Venezuela kolmikhüppaja Yulimar Rojas sai kvalifikatsioonis juba esimesel katsel kirja 14.49 ehk 14 sentimeetrit enam kui kvalifikatsiooninorm. Suurtest nimedest jäi lõppvõistluselt välja valitsev kaugushüppe maailmameister, nüüd kolmikhüppele keskenduv 35-aastane serblanna Ivana Španovic.