VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

Duplantis ületas esimesel katsel kõrgused 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.10, 6.15 ja asetas esikoha kindlustatuna latile kõrguse 6.30. Esimesel katsel jäi see napilt ja teisel veel napimalt ületamata. Kolmandal katsel latt aga püsis.

25-aastane Duplantis on ületanud nüüd maailmarekordi 14 korda. Esimest korda 2020. aastal, kui sai kirja 6.17 ja edasi sentimeeter haaval. Tänavuse aastanumbri sees on rootslane nihutanud numbreid neljal korral.