Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

Kergejõustik
Johannes Erm
Johannes Erm Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports
Kergejõustik

Eesti Kergejõustikuliit lähetab Tokyos 13.-21. septembrini toimuvatele kergejõustiku maailmameistrivõistlustele kümme sportlast.

Eesti koondisesse kuulub võrdselt viis naist ja viis meest. Naistest asuvad võistlustulle Elisabeth Pihela kõrgushüppes, Marleen Mülla teivashüppes, Ann Marii Kivikas 200 meetri jooksus, Jekaterina Mirotvortseva 20 kilomeetri maanteekäimises ning Pippi Lotta Enok seitsmevõistluses.

Mehed on esindatud kahel alal. Kümnevõistluses lähevad kõrgeid kohti püüdma valitsev Euroopa meister Johannes Erm ning Janek Õiglane ja Karel Tilga. Maratonis stardivad Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov.

Üheksa päeva vältavad võistlused saavad alguse laupäeval, 13. septembril. Esimeste eestlastena asuvad võistlustulle maratoonarid Nurme ja Latsepov, kes stardivad Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva, 15. septembril. Võistlus kulmineerub eestlaste jaoks kümnevõistlusega, millele saab kaasa elada kahel viimasel võistluspäeval, 20.-21. septembril.

Kergejõustiku MM Tokyos on nähtav ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

