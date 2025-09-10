X!

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

Foto: Sergei Stepanov / ERR
Eelmisel suvel kolmekordse Saksamaa jalgpallimeistri 1. FC Kölniga liitnud Patrik Kristal on viimase aasta jooksul tehtud arenguga väga rahul ning võitleb esindusmeeskonda pääsemise nimel.

17-aastase Kristali koduklubi tõusis selleks hooajaks Saksamaa kõrgliigasse, mistõttu on konkurents meeskonnas tihenenud. Suvises üleminekuaknas palgati esindusmeeskonda üle tosina uue mängija.

"Klubi on ostnud palju uusi mängijaid juurde, palju uusi nägusid ja kindlasti on nüüd raskem, sest mängime ikkagi Bundesligas. Mul ei ole jällegi midagi välistatud ja pürgin ikka esindusmeeskonna poole. Teen tööd edasi, kõik on võimalik," rääkis Kristal ERR-ile.

Noor poolkaitsja harjutab hetkel klubi duubelrivistusega, kus saab palju mänguaega. "Mind on esindusmeeskonna juurde kutsutud, aga kahjuks jäi tookord trenn ära. Duubelmeeskonnas on peale minu veel paar leegionäri, lisaks need, kes ei ole enam esindusmeeskonna plaanides."

"Mängime Regionalligas (tugevuselt neljas liiga - ERR) heade vastaste vastu. Liiga tase on hea ja ka trenni tase on hea. See on hea koht, kus saan areneda. Duubli eest olen praktiliselt igas mängus alustanud, saan korralikult mänguminuteid ja mängupraktika on olemas. Olen näinud ka endas väikest arengut – nii mängijana kui ka inimesena," lisas Kristal.

Kölni duubelvõistkond on alustanud hooaega kahe võidu ja nelja kaotusega, esindusmeeskond on kõrgliigas kahe vooru järel täiseduga.

Toimetaja: Henrik Laever

