Väravasöödu andnud Kristal reisis Kölni esindusega treeninglaagrisse

Saksamaa kõrgliigaklubi Köln avaldas nimekirja mängijatest, kes reisisid esindusmeeskonnaga Kitzbüheli treeninglaagrisse. Nende seas on ka Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal.

Kristal osales eile Kölni esindusmeeskonna treeningmängus, kui mängis teisel poolajal Saksamaa tugevuselt neljanda liiga klubi Bergisch Gladbachi vastu kõik minutid ja andis 8:0 võidumängus viimasele väravale resultatiivse söödu, vahendab Soccernet.ee.

Kölni järgmine treeningmäng toimub 31. juulil, kui vastamisi minnakse Saksamaa esiliigas mängiva Berliini Herthaga, kelle eest on hooajaeelsetes mängudes väljakul käinud ja ühe värava löönud Eesti poolkaitsja Soufian Gouram.

Kölni jaoks algab uus hooaeg 24. augustil, kui Saksamaa karikavõistluste avaringis kohtutakse võõrsil tugevuselt kolmanda liiga klubi Würzburger Kickersiga. Köln alustab uut liigahooaega 29. augustil kodus Hoffenheimi vastu. Kristal teenis eelmisel hooajal mänguaega Kölni duubelmeeskonnas, saades Regionalligas ehk tugevuselt neljandas liigas kirja 28 kohtumist ja kaks väravasöötu.

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