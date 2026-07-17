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Meedia: kaks Taani kõrgliigaklubi tunnevad Kristali vastu huvi

Jalgpall
Patrik Kristal.
Patrik Kristal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

FC Kölni ridades mängiv Eesti koondise keskpoolkaitsja Patrik Kristal eelistaks algaval hooajal mängida kõrgemal tasemel kui talle seni FC Kölni duubelmeeskonnas on pakutud. Saksamaa meedia kirjutab, et Kristalist on huvitatud kaks Taani kõrgliigameeskonda.

Kristal sõlmis FC Kölniga lepingu 16–aastaselt ning on nüüdseks klubi duubelmeeskonna eest mänginud poolteist hooaega. Lõppenud hooajal saavutas 18–aastase Kristali koduklubi Saksamaa Bundesligas 18 meeskonna seas 14. koha. 

Saksamaa meedia kirjutab, et nii Kristal kui ka Köln nõustuvad, et eestlase teekond klubi esindusmeeskonda võiks kulgeda mõne teise klubi kaudu. See aitaks Kristalil laenul olles koguda kõrgemal tasemel mänguminuteid koguda. 

Seni on välja toodud kaks Taani kõrgliigaklubi, kes sellisest käigust huvi tunnevad: nendeks on Viborg ja Lyngby.

Viimati mängis eestlane Taani kõrgliigas 2013. aastal, kui oma viimase kõrgliigamängu sai kirja Hannes Anier. 

Loe pikemalt portaalist soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

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