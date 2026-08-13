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Saksamaa meedia: Kristal jätkab esialgu duubelmeeskonnas

Jalgpall
Patrik Kristal Kölni särgis.
Patrik Kristal Kölni särgis. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Beautiful Sports International
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrik Kristal on Kölni hooajaeelse ettevalmistusperioodi jooksul treeneritele muljet avaldanud.

Kölni esindusmeeskonna koosseisus on kaks nädalat enne karikahooaja algust veel mitu täitmata kohta ning see on andnud võimaluse end näidata kuuele klubi noormängijale. Nende seas on ka Kristal, kes on viimastel nädalatel treeninud esindusmeeskonna juures ning teeninud minuteid hooajaeelsetes mängudes, vahendab Soccernet.

Suve jooksul on Kristal Saksamaa väljaande Express hinnangul aga suure arenguhüppe teinud. Küll aga soovib Köln noorele mängumehele minuteid anda pigem duubelmeeskonnas, kus Kristal seni ka pallinud on. 

Samas näitab Kristali esindusmeeskonna tegemistesse kaasamine, et klubi hindab teda kõrgelt. Kölni esindusmeeskonna peatreener Rene Wagner kiitis aga noormängijate suhtumist ning rõhutas pärast 2:1 võitu Real Sociedadi üle, et mitmed neist olid oma võimaluse kõva tööga välja teeninud. Eestlase puhul toodi aga välja, et märkimisväärse arenguhüppe on ta teinud just viimaste kuude jooksul. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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