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Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri C-alagrupi kohtumises Haiti 3:0 ja teenis turniiritabelisse esimese võidu.

Avavoorus Maroko vastu viigiga piirdunud Brasiilia lõi kõik väravad juba esimesel poolajal: 23. ja 36. minutil oli täpne Matheus Cunha ning 45+3. minutil Cunha teisele tabamusele resultatiivse söödu andnud Vinicius Junior.

C-alagrupp

Brasiilia

3
:
0

Haiti

90:00

  • Matheus Cunha23'
  • Matheus Cunha36'
  • Vinicius Junior45+3'

    Teises C-alagrupi kohtumises oli Maroko koondis parem Šotimaast 1:0. Mängu ainus värav sündis juba teisel minutil, kui Brahim Diazi läbisööt leidis Ismael Saibari, kes ei eksinud.

    Maroko oli selles kohtumises ka domineerivam pool, hoides 63 protsenti ajast palli ja omades veel paari head võimalust. Šotimaa tegi kohtumise jooksul kuus pealelööki, aga raamidesse ei ainsatki.

    C-alagrupp

    Šotimaa

    0
    :
    1

    Maroko

    90:00

      • Saibari2'

      Kahe vooru järel on Brasiilial ja Marokol neli punkti ning Šotimaa jätkab kolmega. Avamängus šotlastele 0:1 kaotanud Haitist sai aga esimene koondis, kes kindlasti alagrupist edasi ei saa.

      D-alagrupi teises teise vooru kohtumises läksid vastamisi kaks avamängu kaotanud võistkonda. Nüüd sai neist punktid kirja Paraguay, kes alistas Türgi 1:0. Ka siin sündis otsustav värav juba teisel minutil, kui Matias Galarza kauglöök leidis tee väravasse.

      Seejuures oli Türgil terve teine poolaeg kasutada arvuline ülekaal, kuna Paraguay poolkaitsja Miguel Almiron teenis ebasportliku käitumise - uus reegel: suud ei tohi käega katta, kui on oht, et samal ajal solvatakse vastast - eest avapoolaja üleminutitel punase kaardi.

      Türgi otsis viigitabamust kogu hingest: teisel poolajal hoiti palli 80 protsenti ajast, tehti 20 pealelööki ja saadi seitse nurgalööki, aga oma võimalusi ei suudetud ära kasutada.

      D-alagrupp

      Türgi

      0
      :
      1

      Paraguay

      90:00

        • Galarza2'

        See tähendab, et avavoorus Austraaliale 0:2 kaotanud Türgist sai teine võistkond, kes kindlasti 32 hulka ei jõua. USA on kuue punktiga alagrupi võidu kindlustanud, kolme peal on ning teise koha omaniku selgitavad Austraalia ja Paraguay.

        Toimetaja: Siim Boikov

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