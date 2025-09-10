Gordejev ja Lebreton tõusid finaaletapi eel MM-sarjas 13. kohale

Gordejevi hinnangul läks esimese sõidu start päris hästi ning võimaldas konkureerida kohtadele vahemikus 10.-15., jõudes lõpuks 11. kohale. Teise sõidu start kahjuks aga nii edukas ei olnud ja nii alustati heitlust 25. kohast. "Saime end kenasti käima ning edenesime hästi, kuid paar ringi enne lõppu katkestati võistlus Läti võistluspaari kukkumise pärast. Nii pidime leppima sellel hetkel kätte võideldud 14. kohaga. Õnneks pääsesid lätlased raskematest vigastustest, soovin neile kiiret toibumist," sõnas Gordejev.

Teisel kohal lõpetas võistluse Saksa-Inglise paar Foden-Weinmann ning kolmandana inglased Wilkinson-Millard.

14. kohaga teenisid Gordejev – Lebreton sarjas 17 punkti ning tõusid 113 punktiga enne hooaja viimast etappi üldarvestuses 13. kohale. Esimese ja teise positsiooni paaride vahe on pingeline, viimase võistlusega rebisid kahe punktiga ette vennad Prunierid, kel on 314 punkti, teisel kohal on 312 punktiga hollandlased Hermans – van den Bogaart. Ka kolmandal kohal paiknevad Wilkinson – Millard ei ole kaugel, neid lahutab teisest kohast vaid neli punkti. Lätlased Lielbardised hoiavad kukkumisest hoolimata endiselt neljandat positsiooni.