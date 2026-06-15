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Holland ja Jaapan tegid põneva viigi, Elevandiluurannik võitis hilisest väravast

Jalgpalli MM
Jaapani koondislased tähistamas väravat.
Jaapani koondislased tähistamas väravat. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril leppisid Holland ja Jaapan F-alagrupi avamängus 2:2 viiki. Elevandiluurannik sai E-alagrupis 1:0 jagu Ecuadorist.

Holland läks väravateta lõppenud avapoolaja järel Jaapani vastu juhtima 51. minutil, mil koondise kapten Virgil van Dijk lõi paremalt äärelt tulnud tsenderduse peaga väravasse.

Kuus minutit hiljem taastas viigiseisu Keito Nakamura tabamus, kuid 64. minutil sai Holland uuesti juhtima, kui täpne oli Crysencio Summerville. Seejärel hoidis Holland pikalt eduseisu, aga Jaapanil õnnestus viigipunkt päästa 88. minutil Daichi Kamada pealöögist.

"Rääkisime enne mängu, et peame vähemalt viigipunkti kätte saama. Oli keeruline mäng, kuid suutsime näidata, et olime väljakutseks valmis. Nii tugeva vastase nagu Hollandi vastu võib 0:1 kaotusseisust kergesti saada 0:2 või 0:3. See, et tulime kahel korral kaotusseisust välja ja võtsime viigipunkti näitab meie meeskonna sisu," rääkis Jaapanile võidupunkti toonud Kamada mängu järel.

F-alagrupp

Holland

2
:
2

Jaapan

90:00

  • van Dijk51'
  • Summerville64'
  • Nakamura57'
  • Kamada88'

Kui Holland ja Jaapan lõid kahe peale kokku neli väravat, siis sellele mängule järgnenud Elevandiluuranniku ja Ecuadori vastasseisus sai otsustavaks üksainus hetk.

Ecuador dikteeris suurema osa mänguajast ning tabas kokku kolmel korral vastase väravaraame, kuid lõpuminutitel haaras initsiatiivi Elevandiluurannik ja 90. minutil skooris võiduvärava Manchester Unitedis leiba teeniv Amad Diallo.

"Teadsime, et saab olema raske mäng, sest Ecuadori mängijad on füüsiliselt väga tugevad. Nad tekitasid meile palju peavalu, kuid meie säilitasime külma närvi. Meil on veel kaks mängu ees ja peame nendele lähenema samasuguse kannatusega," ütles Diallo.

E-alagrupp

Elevandiluu­rannik

1
:
0

Ecuador

90:00

  • Amad90'

    Toimetaja: Henrik Laever

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