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Holland sai napilt Usbekistanist jagu, aga jäi ühest mängijast ilma

Jalgpalli MM
Cody Gakpo
Cody Gakpo Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Richard Wareham
Jalgpalli MM

MM-finaalturniiriks valmistuv Hollandi jalgpallikoondis sai New Yorgis peetud sõpruskohtumises 2:1 jagu Usbekistanist. Mõned tunnid enne mängu tuli aga uudis, et nende kaitsemängija Jurrien Timber peab MM-i vahele jätma.

Holland asus Usbekistani vastu 32. minutil juhtima, kui Cody Gakpo realiseeris penalti. 87. minutil jäid hollandlased kümnekesi, sest pärast videokorduse ülevaatamist määras kohtunik Guus Tilile punase kaardi.

Viis minutit hiljem viigistas Igor Sergejev seisu, aga usbekkide pidu ei kestnud kaua, sest kaheksandal lisaminutil teenis Holland taas penalti, mille realiseeris jälle Gakpo.  

Hollandi jalgpalliliidu teatel pole Timber kubemelihasevigastusest korralikult taastunud ja arstide soovitusel otsustati, et ta jääb MM-ilt eemale. Arsenali mängija asemel kutsuti koondisesse Lutsharel Geertruida (Sunderland).

Holland siirdub nüüd enda baasi Kansas Citysse. F-alagruppi kuuluv meeskond alustab MM-i pühapäeval Jaapani vastu. MM-debüüti tegev Usbekistan kuulub K-alagruppi, nende avamäng on 18. juunil Mexico Citys Colombia vastu.

Toimetaja: Maarja Värv

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