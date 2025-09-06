X!

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel

Korvpall
Gerd Kiili
Gerd Kiili Autor/allikas: Kuvatõmmis
Korvpall

Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Gerd Kiili sõnul peab korvpallikogukond üheskoos pingutama, et mäng oleks aastaringselt võimalikult kõrgel tasemel.

Eesti korvpallimeeskonda Riias häälekalt toetanud sinises fännid andsid
A-grupi mängudele EM-i finaalturniiril erilise aura. Gerd Kiili sõnul olid lätlasedki pärast Eesti meeskonna kaotust Portugalile pühkinud pisaraid, sest lootsid, et siniste lainet jagub ka laupäevaseks play-off'i avapäevaks.

"Alustan suure, suure aitähiga. Siin ei olegi midagi muud öelda. Aitäh kõigile nendele inimestele, kes elasid meile kaasa nii kohapeal kui ka telerite vahendusel. Seda oli väga palju tunda ja seda oli ka näha. Eks me oleme saanud kiita siin erinevatest FIBA kanalitest. Lätlased on meist kogu aeg lugu pidanud, aga nüüd oleme meie mingis teises staatuses nende jaoks," rääkis Kiili ERR-ile.

"Eks me üritame ja pingutame, et seda spordiarmastust veel kasvatada ja näha on, et eestlane tegelikult armastab omasid ja tahab omadele kaasa elada. Selleks tuleb pakkuda neile võimalust."

Ühist hingamist kogeti nii tribüünil kui ka Riia kesklinna püstitatud kuuenda mehe fännitelgis. Kui palju eestlasi EM-i melust alagrupimängude ajal lõpuks osa sai?

"See number võiks olla, mitte sendi pealt täpne, aga ma arvan, et Riias võis olla indiviidi tasandil erinevatel päevadel kokku kuskil 15 000 inimest. Mõned inimesed olid kogu turniiri, mõned käisid ühel kindlal mängul. Ma arvan, et ma ei valeta palju, kui ütlen, et oli 15 000. Seal fännitelgis oli esimestel päevadel 2500 inimest ja lõpus natukene vähem, aga eks see fännitelk oli ka selline, et algselt oli seal väga palju asju planeeritud, aga lõpp oli juba selline spontaanne," märkis Kiili.

"Peab tunnistama, et see, mida lätlased korraldasid seal saali ümber, oli ikka päris-päris äge. Kindlasti tulevad ka majandusanalüüsid, millest saame õppida. Meil on kõik veel ees."

Suur pidu sai ehmatava lõpu, sest rahvuskoondise 65:68 kaotus Portugalile
ning kaheksandikfinaali ukse taha jäämine oli kõigile suureks pettumuseks.

Eesti korvpallikoondislased pärast mängu Portugali vastu Autor/allikas: FIBA

"Neid mehi tuleb armastada ja tänada. Nad pingutasid maksimaalselt, et siin pole kindlasti midagi ette heita. Eks me kõik korvpallikogukonnas peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt võimalikult kõrgel tasemel. Et meie koondislased mängiks ka klubihooajal kõrgel tasemel ja kannaksid olulist rolli oma meeskondades. See kogemus on ülioluline ja seda läheb vaja just nendel õigetel ja täpsetel hetkedel tippturniiridel."

Kiili tõdes, et lõpptulemus ei olnud selline nagu Eesti toetajad ootasid, kuid elu läheb edasi ja vaikselt hakatakse valmistuma 2029. aasta EM-finaalturniiri ühe alagrupi korraldamiseks.

"Kui nüüd päris aus olla ja minna algusse tagasi, siis meil on kuus-seitse koondise tasemel mängijat praegu vigastatud või koondisest väljas ühel või teisel põhjusel. Olin ise ka alguses kõvade sõnadega, et see on ootuste juhtimine. Aga kogu see asi muutus nii suureks ja ägedaks, jooksvalt ja loogilist teed pidi, et ega enne Portugali mängu polnud ka minul enam usku ja valmidust sellesse, et me kaotame. Eks sellest tuli ka see pettumus."

"Tänaseks oleme sellest üle saanud ja eks homne päev on silme ees. Elu läheb edasi ja korvpall läheb edasi," lisas Kiili.

14. septembril, kui Riias on medalimängud, saab Eesti Korvpalliliit kätte
piduliku teatepulga, et sinises fännidega veel suuremalt lainetada 2029.
aastal.

Toimetaja: Henrik Laever

