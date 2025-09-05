X!

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

Jalgpall
Pettunud Saksamaa jalgpallikoondislased.
Pettunud Saksamaa jalgpallikoondislased. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sch?ler
Jalgpall

Saksamaa jalgpallikoondis alustas 2026. aasta MM-valiksarja üllatuskaotusega Slovakkiale.

Bratislavas kodupubliku ees mänginud Slovakkia asus kohtumist juhtima 42. minutil, kui David Streleci söödust oli täpne David Hancko. Teise värava autoriks oli Strelec, kes saatis 55. minutil palli kaunilt ristnurka.

Rohkem väravaid ei löödud ja nõnda sai Slovakkiast neljas koondis ajaloos, kes suutnud Saksamaad MM-valikmängus alistada. Viimati jäid sakslased 2021. aastal kodus alla Põhja-Makedooniale.

"See, kuidas mäng kulges, tuli meile suure üllatusena," tunnistas pärast kohtumist Saksamaa kaitsja Jonathan Tah. "Teise poolaja esimesed viis-kuus minutit olid veidi helgemad, kuid ülejäänu oli täielik pettumus. Vaimselt olid vastased meist mäekõrguselt üle," lisas Saksamaa peatreener Julian Nagelsmann.

Samas alagrupis pidi kaotuse vastu võtma ka Luksemburg, kes alistus kodumurul Põhja-Iirimaale 1:3.

Valitsev Euroopa meister Hispaania sai E-alagrupis võõrsil 3:0 jagu Bulgaariast. J-alagrupis näitas võimu Belgia, kes purustas Liechtensteini koguni 6:0 ning G-alagrupis leppisid Holland ja Poola 1:1 viiki.

Eesti koondis tuleb väljakule reede õhtul, kui I-alagrupi viiendas kohtumises minnakse võõrsil vastamisi neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Kohtumisele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algusega kell 21.30.

Teised tulemused:

Kasahstan - Wales 0:1
Gruusia - Türgi 2:3
Leedu - Malta 1:1

Toimetaja: Henrik Laever

