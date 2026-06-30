Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja

Saksamaa hoidis Foxborough's toimuva kohtumise avapoolajal palli ligi 80 protsenti mänguajast ning toimetas oma meestele kohale 308 söötu Paraguay mängijate 55 vastu, ent jäi esimesel kolmveerandtunnil rünnakul hambutuks.

41. minutil mängisid Miguel Almiron ja Matias Galarza nurgalöögile järgnenud olukorras paremal äärel suurepäraselt kokku ja Atlanta Unitedi keskväljamees Galarza toimetas karistusalla täpse tsenderduse, mille saatis penaltipunktilt peaga võrku alagrupifaasis kaks resultatiivset söötu kirja saanud Julio Enciso.

Paraguay on MM-finaalturniiridel alagrupist edasi saanud viis korda, aga Enciso värav on üldse esimeseks korraks, kui nad on nn sõelmängudes värava löönud. Nii 1986., 1998. kui 2002. aastal saadi kaheksandikfinaalis kuiv kaotus, 2010. aastal jõudis Paraguay veerandfinaali, aga toona jäi kaheksandikfinaali normaal- ja lisaaeg Jaapani vastu väravateta viiki.

Teise poolaja alguses hakkasid sakslased kiiremini palli liigutama ning 54. minutil sai Kai Havertz edukalt pea vahele Florian Wirtzi tsenderdusele. Arsenali mehe turniiri kolmas värav tõi tabloole viigi, aga teist tabamust Saksamaa ei leidnudki ja nii läks kohtumine lisaajale.

112. minutil sahistas Saksamaa teist korda võrku, kui Jonathan Tah saatis nurgalöögi järel palli peaga väravasse, aga peakohtunik nägi pärast videokorduse vaatamist Paraguay väravavahi vastu tehtud viga ning tabamus ei lugenud. Lõuna-Ameerika koondis suutis ülejäänud lisaaja vastu pidada ja nii ootas ka selle MM-i esimene penaltiseeria.

Orlando Gill tõrjus seeria alustuseks Havertzi 11 meetri karistuslöögi, Paraguay realiseeris oma kolm esimest penaltit ja siis pareeris Gill ka Nick Woltemade löögi. Antonio Sanabria eksis, Nadiem Amiri suunas oma penalti värava nurka ning kuigi Fabian Balbuenal oli võimalus Paraguay 16 parema sekka saata, tõi Manuel Neuer oma vasaku posti kõrvalt tema löögi välja.

Kuuendana löönud Tah põrutas palli aga meetri jagu üle värava ning Jose Canale viis siis ikkagi Paraguay kaheksandikfinaali, kus kohtub 4. juulil Philadelphias Prantsusmaa ja Rootsi vahelise mängu võitjaga.