Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

Viiekordse maailmameistri kasuks tegid skoori Vinicius Junior (2. minutil), Casemiro (39.), Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago (63. penaltist) ja Danilo (81.). Panama väravad sündisid tänu Matheus Cunha omaväravale 14. minutil ja Carlos Harveyle 84. minutil.

Märtsis toimunud kontrollkohtumistes kaotas Brasiilia koondis Prantsusmaale 1:2, aga oli parem Horvaatiast 3:1. Enne finaalturniiri kohtutakse veel 7. juunil Egiptusega.

MM-finaalturniiril tuleb Brasiilial kohtuda alagrupis 2022. aasta turniiri poolfinalisti Maroko (14. juunil), Haiti (20. juunil) ja Šotimaaga (25. juunil).

Neljakordne maailmameister Saksamaa sai koduses Mainzis jagu Soomest 4:0 (34., 57. Deniz Undav, 48. Florian Wirtz, 63. Jamal Musiala).

Sakslased mängivad finaalturniiril eel veel võõrustaja Ameerika Ühendriikidega (6. juunil). Alagrupis minnakse vastamisi Curacao (14. juunil), Elevandiluuranniku (20. juunil) ja Ecuadoriga (25. juunil).

Sakslaste järgmine vastane USA läks Senegali vastu 20. minutiks 2:0 juhtima ja võitis lõpuks 3:2. Samuti finaalturniiri korraldav Mehhiko oli aga 1:0 parem Austraaliast.

Jalgpalli MM-finaalturniir algab 11. juunil.