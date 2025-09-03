Gündogan jättis teist korda Man Cityga hüvasti

34-aastane Gündogan sõlmis valitseva Türgi meistri Galatasarayga kahe aasta pikkuse lepingu. Kuigi tema leping Cityga kestis kuni järgmise aasta suveni, siis lubas Inglismaa klubi poolkaitsjal lahkuda üleminekutasuta.

"Manchester City jääb igaveseks minu südamesse. Nautisime koos tohutut edu ja palju unustamatuid hetki. Premier League'i ja FA karikasarja tiitlid olid erilised, aga Meistrite liiga võitmine Istanbulis jääb alatiseks minuga," sõnas Gündogan.

Gündogan oli Pep Guardiola esimene suurost City peatreenerina ning ta kandis seitsme aasta jooksul keskväljal olulist rolli. 2023. aastal siirdus ta Barcelonasse, kuid naasis vaid aasta hiljem Inglismaale. Kokku esindas ta Cityt 358 mängus ja lõi 65 väravat.