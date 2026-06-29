Man City palkas peatreeneriks Enzo Maresca

46-aastase itaallase jaoks on Manchester City tuttav klubi, sest ta on seal ka varem kahel korral muudel ametipostidel tegutsenud. Esindusmeeskonna peatreener on ta varem olnud Parmas, Leicester Citys ja viimased kaks hooaega Chelseas.

"Manchester City on klubi, mida ma väga hästi tunnen ja võimalus seda meeskonda tüürida on minu jaoks suurepärane võimalus," sõnas Maresca. "City on uskumatult hästi juhitud jalgpalliklubi. Kõik, mis nad teevad, on uuenduslik, plaanipärane ja sihikindel. Peatreeneri jaoks on see unistuste olukord. See annab mulle kindla aluse, mida vajan oma töö tõhusaks tegemiseks."

2024. aastal viis Maresca peatreenerina Leicester City Inglismaa esiliiga võitjaks ja järgnevalt võttis ta üle Chelsea juhtimise. Mullu kevadel võideti Londoni klubiga Euroopa Konverentsiliiga ja suvel klubide maailmameistrivõistlused.

Maresca asub legendaarse Guardiola saabastesse, kes oli Manchester City peatreener kümme aastat (2016-2026). Selle jooksul tuldi kuus korda Inglismaa meisriteks, kolm korda karikavõitjaks ja korra Meistrite liiga võitjaks. Tänavu mais teatas ta lahkumisest, aga põhjust ei täpsustanud.