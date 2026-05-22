Guardiola lahkubki Cityst, Carrick jätkab Unitedi peatreenerina

Pep Guardiola ja Michael Carrick Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kui üks Manchesteri kuulus jalgpallimeeskond alustab järgmisel hooajal uut ajastut, jätkab teine kevadel pooleli jäänud tööd.

Inglismaa meedia on sel nädalal spekuleerinud, et kümme aastat Manchester Cityt juhendanud Pep Guardiola lahkub hooaja lõpus ametist. Reedel kinnitaski klubi, et Guardiola jaoks jääb pühapäevane kodumäng Aston Villa vastu City juhendajana viimaseks.

"Ärge küsige põhjuseid, miks ma lahkun. Põhjust pole, aga sügaval sisimas tean, et on minu aeg," sõnas Guardiola pressiteate vahendusel. "Miski pole igavene; kui oleks, oleksin siin. Igaveseks jäävad tunded, inimesed, mälestused ja armastus minu Manchester City vastu. Nägime vaeva, kannatasime, võitlesime ja tegime asju enda moodi," lisas ta.

City muutus Guardiola käe all Inglismaa kõrgliiga domineerivaks jõuks – hooajal 2017/18 kogus meeskond tema juhtimisel liigas rekordilised 100 punkti ja lõi 106 väravat – ja krooniti kuuekordseks Inglismaa meistriks. Kaua oodatud edu Meistrite liigas saabus viimaks 2023. aasta kevadel, kui City alistas finaalis Milano Interi.

Kui üheks aegade parimaks treeneriks peetava Guardiola ajastu tõi Manchesteri sinisele klubile hulgaliselt trofeesid, oli möödunud aastakümme linnarivaalile Unitedile sootuks nukram. Kaks korda jõuti küll hõbemedalini, aga eelmisel hooajal tuli näiteks leppida 15. kohaga.

13. jaanuaril võttis Unitedi ohjad üle klubi endine mängija Michael Carrick ning tema käe all võitis klubi 16 mängust 11, sealjuures alistati nii City, hilisem meister Arsenal, Liverpool kui Chelsea. Liigahooaja lõpetas United kolmandal kohal ning ilusa poolaasta krooniks andis klubi Carrickule nüüd reedel 2028. aasta suveni kehtiva lepingu.

"Niipea, kui 20 aastat tagasi siia saabusin, tundsin Manchester Unitedi maagiat. Meie erilise jalgpalliklubi juhtimine täidab mind erakordse uhkustundega. Viimase viie kuu jooksul on see grupp mängijaid tõestanud, et nad suudavad täita kõiki standardeid, mida siin neilt nõuame. Nüüd on aeg koos edasi liikuda," kommenteeris Carrick.

Toimetaja: Anders Nõmm

