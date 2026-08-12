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Manchester City tõi Donnarumma seljataha tuttava kindamehe

Jalgpall
Geronimo Rulli.
Geronimo Rulli. Autor/allikas: ManCity/X
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City teatas kolmapäeval Argentina koondise väravavahi Geronimo Rulli palkamisest.

34-aastane Rulli sõlmis Man Cityga kahe aasta pikkuse lepingu. BBC Spordi andmeil maksis kümnekordne Inglismaa meister umbes kahe miljoni euro suuruse üleminekutasu.

Viimasel kahel hooajal Prantsusmaa tippklubi Marseille'i väravat turvanud argentiinlasest saab uues koduklubis Gianluigi Donnarumma järel meeskonna teine väravavaht. Man Cityl läks uut täiendust hädasti vaja, sest seni varuväravavahi rollis olnud inglane James Trafford siirdus liigakaaslase Leeds Unitedi hingekirja.

Manchester ei ole Rulli jaoks võõras koht, sest ta kuulus City rivistusse ka 2016/17 hooajal, kuid tol hooajal üheski ametlikus mängus väljakul ei käinud. Seejärel on ta esindanud Hispaanias Real Sociedadi ja Villareali, Hollandis Amsterdami Ajaxit ja Marseille'id.

Rullil on Argentina rahvuskoondises kirjas kaheksa mängu. Ta kuulus suvisel MM-finaalturniiril Argentina koosseisu, ent ei teeninud ühtegi mänguminutit.

Toimetaja: Henrik Laever

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