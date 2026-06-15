Hein: Hispaania ümber on pärast üllatusviiki suured küsimärgid

"Mitte kriisiolukord, aga ikka suured, suured küsimärgid. Ma arvan, et fännid on väga pettunud, sest kindlasti eeldati sellest mängust kolme punkti. Nüüd on kohe raske algus turniirile, surve on nüüd peal kindlasti," ütles Hein.

Stuudios tuli juttu ka Hispaania väravavahtide olukorrast. Tema sõnul on koondisel valida koguni kolme maailma tippu kuuluva väravavahi vahel. Lisaks esiväravavahile Unai Simonile ja David Rayale tõi ta esile ka Joan Garcia.

"Nii palju kui ise olen meediat näinud ja lugenud, siis Unai Simon tundub olevat peatreeneri tiimile kindlasti suur liider. Teistpidi on David Rayal absoluutselt kõik argumendid, et olla number üks. Hispaanial on selline luksus kolme tippväravavahi vahel valida ja lõpuks peatreener teeb otsuse ning tema vastutab," rääkis Hein.

Eraldi peatus Hein Raya omadustel. Eesti koondise väravavaht kirjeldas Arsenali puurilukku kui väga erilise profiiliga mängijat, kes paistab silma kiiruse ja mitmekülgsusega. "David on väga unikaalne väravavaht. Ta on väga kiire väravavaht, füüsiliselt kiire ja tugev. Ta on tõesti täielik pakett. Nii palju kui minul oli au temaga treenida, ei olnud asja, mida ta ei teinud hästi," sõnas Hein.

Juttu tuli ka Saksamaa koondise legendaarse väravavahi Manuel Neuer tagasitulekust. Hein tunnistas, et Neuer on olnud tema eeskuju juba aastaid.

"Mul on kuskil alates 2011.–2012. aastast Neuer lapsena meeldima hakanud ja meeldima jäänud. Tema aura, see, kuidas ta väravat kaitseb ja mida ta väljaspool oma kasti teeb – see on see, mis paneb," ütles Hein.

40-aastase sakslase suurimaks tugevuseks peab Hein kogemust. Kuigi vanus on oma jälje jätnud, aitab mängukogemus tema hinnangul endiselt maailma tippu kuuluda.

"Kindlasti ei ole saladus, et tema füüsiline võimekus ei ole enam see, aga ta kompenseerib kogemusega nii palju ja on endiselt maailma tipp. Kui see mees terve on, siis ma arvan, et ta väga palju alt ei vea," rääkis Hein.

Intervjuu lõpus kommenteeris Hein ka olukorda, kus värav lüüakse väravavahile jalge vahelt. Tema hinnangul ei tähenda selline tabamus alati väravavahi eksimust.

"Vahel niisugune asi juhtub, eriti kui löök on väga tugev. Ma arvan, et tolles olukorras ei olnud see väravavahikala," ütles Hein.