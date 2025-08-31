Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

Autode kiireimas klassis SuperCar startis Kehalas kümme võistlejat Eestist ja Lätist. Finaali võitis Mart Tikkerbär (Peugeot 208), järgnesid Siim Sündema (Ford Fiesta) ja Raini Roomets (Škoda Fabia). Kuna Roomets Eesti meistrivõistluste punktidele ei sõida, kuulub selles arvestuses kolmas koht Martin Vatterile (Mitsubishi Lancer).

Peaaegu kogu võistluspäeva sadas uduvihma, sekka juhtus ka kuivemaid hetki ja tugevamat sadu. "Mulle ei ole märg rada kunagi istunud," rääkis Tikkerbär. "Pärast Balti sarja Riia etappi tegime autoga suured muudatused, nii et sisuliselt oli tegemist justkui uue autoga. Enne Kehalat ei olnud ma sellega sõitnud. Nii et minu jaoks oli võistlus väga keeruline, aga lõpuks tuli siiski kõik hästi välja."

Crosscaride tosina osaleja seas oli võistlejaid lisaks Eestile Lätist, Leedust ja Soomest. Finaali võitis Armin Raag (P-Tech Crosscar), teise koha sai Lucas Orav (Speedcar) ja kolmanda Frederik Märtin (Speedcar Wonder R). Orav ja Märtin Balti arvestuse punktidele ei sõida, selles said teise ja kolmanda koha vastavalt Geir Genor Muttik (Speedcar Wonder) ja lätlane Janis Baumanis (Hornet R1).

"Eelsõidud ei läinud nii nagu plaanisime. Pidime kardi seadistusega mängima, et saada tagaratastele rohkem pidamist. Esimestes eelsõitudes ei tahtnud tagaosa üldse sirgena püsida ja pidin puhta joone sõitmiseks n-ö vastu võitlema," rääkis Raag. "Üldiselt tuli teha tarka sõitu, mitte üle pakkuda ja lõpptulemus näitab, et see toimis."

Armin Raag (nr 108). Autor/allikas: Pille Russi

Super1600 klassis olid esindatud kõik kolm Balti riiki. Finaali võitis Siim Saluri (Renault Twingo), teine ja kolmas olid leedulased Rytis Rutkauskas (Audi A1) ja Valdas Mikužis (Renault Twingo). Mikužis Eesti meistrisarja punkte ei jahi, EMV arvestuses kolmas koht kuulub lätlasele Martinš Ziversile (Lada Kalina).

"Eesmärk oli proovida auto vedrustust ja mõnda asja veel," sõnas Saluri, lisades et kiirete leedulaste võitmise üle on muidugi hea meel. "Finaalis tuli otsida kohti, kus on parem pidamine. Kui õnnestus leida, tekkis eelis, samas mõnes teises kohas jällegi kaotasin. Kokkuvõttes tuli lihtsalt lõpuni panna."

TouingCaris ja krosskartide klassides Crosskart 250 ja Crosskart 650 osalesid vaid eestlased. TouringCari finaali võitis Andreas Aruaas (Ford Fiesta), teise koha sai Siim Tillemann (BMW E36) ja kolmanda Kert Bahmatšev (Ford Focus).

"Rajaolud muutusid pidevalt," rääkis Aruaas. "Üritasin rahulikult võtta, mis küll alati ei õnnestunud, aga selline idee oli. Rada oli libe ja punnitada polnud midagi."

Crosskart 650 klassis pidasid haarava duelli Rait Sööt ja Laur Langeproon. Finaali finišijoonel edestas Sööt Langeprooni 0,2 sekundiga. Kolmanda kohaga lõpetas Georg Steve Supper (kõik CK 650).

"Konkurents on meie klassis väga tihe, kui keegi natuke eksib, siis karistatakse kohe ära," rääkis Sööt. "Finaalis sain kohe stardist aru, et rada on libe. Arvan, et keegi väga ei tahtnud riskida, väike kontakt ja oledki rajalt väljas."

Crosskart 250 võitis Mairo Kähr, järgnesid Jako Samm ja Genor Raag (kõik KK 250). "Finaalis pidin stardist ette pääsema, siis saan teha oma sõitu ja tuleb kiire sõit. Nii ka läks," sõnas Kähr, kes edestas finišijoonel teise koha omanikku 5,8 sekundiga.

BMW RX3000 parim oli lätlane Kristaps Kronbergs kaasmaalase Ilgonis Grenzi ees, kolmandana sõitis üle finišijoone Sander Roosimaa. Eesti meistrivõistluste arvestuses oli parim Grenz, teine Roosimaa ja kolmas Kris Hahn. Yaris1000 pjedestaal kuulus lätlastele: esimene Martins Dreibe, teine Toms Bumbiers ja kolmas Jekabs Martinovs.

Rallikrossi Balti meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 12. ja 13. septembril Riias, Eesti meistrivõistlused lõppevad 27. septembril Kulbilohus.