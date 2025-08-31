X!

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

Ujumine
Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte maailmameistrivõistlused Ateenas väärika esitusega
Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte maailmameistrivõistlused Ateenas väärika esitusega Autor/allikas: Eesti Ujumisliit/Facebook
Ujumine

26.–30. augustil võistlesid Eesti noored Ateenas kujundujumises, kus osales 38 riiki ja ligi 320 sportlast. Eesti koondis astus üles kuue kavaga: meeste ja naiste soolo, naiste duett, segaduett, rühmakava ning kombineeritud kava.

Treenerid hindasid võistlusi igati kordaläinuks. "Kui arvestada, et meie sportlased esitasid kohtunikele kokku 37 elementi ja saime vaid kaks base'i märget, siis see on väga hea tulemus. Seda eriti olukorras, kus Tallinnas puudub meie spordialale vajalik treeningtaristu – õige basseini pind ja sügavus kavade harjutamiseks," sõnas meeskonna esindaja Anton Ržanov Eesti Ujumisliidu vahendusel.

"Oskame valmistada keerukamaid kavasid ja usume, et finaalikoht on meie jaoks saavutatav, kuid selleks vajame paremaid treeningtingimusi," lisas ta.

"Paljudes kavades ületasime eelmiste meistrivõistluste tulemusi. Rühmakava tulemus oli ootamatult tugev ja näitas, et suudame Põhja-Euroopas olla heal tasemel. Eesmärk jääb samaks – tulevikus finaali jõuda," rääkis treener Anastasiia Rudkovski.

Tulemused:

Naiste soolo: Aleksandra Orlova 18. koht (parandas figuuridega positsiooni 20. kohalt).
Meeste soolo: Kondrat Rebert 14. koht.
Rühmakava: 15. koht (22 tiimi seas).
Kombineeritud kava: 17. koht (20 tiimi seas).
Naiste duett: 24. koht (34 tiimi seas).
Segaduett: 16. koht (16 tiimi seas).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

ujumisuudised

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

29.08

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

28.08

Loik, Tött ja Leib jõudsid Virtuse MM-il esikümnesse

27.08

Loik pälvis Virtuse MM-il kompleksujumises neljanda koha

25.08

Eric Tött ujus end Virtuse MM-il kuuendaks

25.08

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

25.08

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

24.08

Lessing parandas MM-il Eesti noorterekordit

21.08

Eesti ujuja nihutas juunioride MM-il teist päeva järjest isiklikku rekordit

19.08

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

18.08

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

03.08

Jefimova sai MM-finaalis kuuenda koha

03.08

Ujumise MM kulmineerus maailmarekordiga, McIntoshile neljas kuld

03.08

Pisaratega võidelnud Jefimova: väga valus on MM niimoodi lõpetada

03.08

Hein: võib-olla oli see viimane tiitlivõistlus, kus Eneli ei võta medalit

02.08

Jefimova jõudis paremuselt viienda ajaga MM-i finaali

02.08

Henry Hein: Enelil on kindlasti medalimängus käpp sees

02.08

Jefimova: kõik loodavad minu peale, et ma ujuks hea tulemuse

02.08

Ujumise MM-il sündis teine maailmarekord

02.08

Alistamatu Ledecky võitis 800 meetris seitsmenda MM-kulla

sport.err.ee uudised

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

10:53

Manchester United avas võiduarve

10:15

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

09:46

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

08:13

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

FC Bunker Partner lõpetas Meistrite liiga võiduga

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

KZ2 klassi Balti karika võitis Siim Leedmaa

30.08

Kiirelt üheksakesi jäänud Paide kaotas Pärnu Vaprusele Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

ETV spordisaade, 30. august

30.08

Peep Pahv: kaitsemäng pani aluse heale rünnakule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo