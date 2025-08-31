Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

26.–30. augustil võistlesid Eesti noored Ateenas kujundujumises, kus osales 38 riiki ja ligi 320 sportlast. Eesti koondis astus üles kuue kavaga: meeste ja naiste soolo, naiste duett, segaduett, rühmakava ning kombineeritud kava.

Treenerid hindasid võistlusi igati kordaläinuks. "Kui arvestada, et meie sportlased esitasid kohtunikele kokku 37 elementi ja saime vaid kaks base'i märget, siis see on väga hea tulemus. Seda eriti olukorras, kus Tallinnas puudub meie spordialale vajalik treeningtaristu – õige basseini pind ja sügavus kavade harjutamiseks," sõnas meeskonna esindaja Anton Ržanov Eesti Ujumisliidu vahendusel.

"Oskame valmistada keerukamaid kavasid ja usume, et finaalikoht on meie jaoks saavutatav, kuid selleks vajame paremaid treeningtingimusi," lisas ta.

"Paljudes kavades ületasime eelmiste meistrivõistluste tulemusi. Rühmakava tulemus oli ootamatult tugev ja näitas, et suudame Põhja-Euroopas olla heal tasemel. Eesmärk jääb samaks – tulevikus finaali jõuda," rääkis treener Anastasiia Rudkovski.

Tulemused:

Naiste soolo: Aleksandra Orlova 18. koht (parandas figuuridega positsiooni 20. kohalt).

Meeste soolo: Kondrat Rebert 14. koht.

Rühmakava: 15. koht (22 tiimi seas).

Kombineeritud kava: 17. koht (20 tiimi seas).

Naiste duett: 24. koht (34 tiimi seas).

Segaduett: 16. koht (16 tiimi seas).