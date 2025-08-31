X!

Manchester United avas võiduarve

Jalgpall
Manchester United vs Burnley
Manchester United vs Burnley Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas avas võiduarve Manchester United, kes alistas Burnley tulemusega 3:2.

Manchester United läks kolmanda vooru kohtumist juhtima 27. minutil, kui pall põrkas Josh Culleni kaudu omaväravaks.

Teise poolaja alguses viigistas seisu Lyle. 57. minutil viis aga Bryan Mbeumo taas ManU juhtima.

66. minutil oli seis jälle viigis, kui Jaidon Anthony palli väravasse lõi. Kohtumise seistmendal lisaminutil sikutas Anthony aga oma karistusalas Amad Diallo pikali. Pärast ekraani juures käimist andis kohtunik penalti, mille realiseeris Bruno Fernandes.

Tottenham Hotspur sai kahe võidu kõrvale esimese kaotuse, kui 0:1 jäädi alla Bournemouthile. Newcastle United jätkab võiduta, kuna Leeds Unitediga mängiti 0:0 viiki.

Chelsea võitis 2:0 Fulhami, Wolves kaotas 2:3 Evertonile ning Sunderland võitis 2:1 Brentfordi.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

