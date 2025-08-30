Jõesaar: meie jaoks oli tähtis energiat üleval hoida

Eesti toibus valusast kaotusest Lätile kiirelt ning näitas Tšehhi vastu avavilest võimu. Poolajapausiks paisus edu 18-punktiliseks ning kolmandal veerandil lausa 29 punkti peale. Kuigi Tšehhi tabas otsustaval veerandil hästi, suutsid eestlased siiski edust kinni hoida ning EM-il võiduarve avada.

Ääremängija Janari Jõesaar kiitis ERR-iga rääkides koondise valmidust. "Kõik see energia, kuidas mängule tulime, kuidas võitlesime. Ja Eesti rahva toetus oli super," sõnas Jõesaar.

"Teadsime, et Läti vastu võit oleks olnud boonus, aga hoidsime pead püsti ja keskendusime sellele mängule. Tõestasime, et suudame kiirelt taastuda. Õnneks on noored poisid, nagu Priit Lehismets ütles," naljatles ta. "Põhimõte oli, et lähme täiega peale ja anname endast kõik. Ma ei tahaks öelda, et teine mänguplaan oleks olnud. Pigem oli tähtis meeskonnasiseselt, et hoiame energiat üleval ja tuleb, mis tuleb."

Jõesaar viskas Serbia vastu kuus silma, Läti vastu kaheksa ja nüüd Tšehhi vastu kümme. Lisaks kogus ta kaheksa lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja võttis kolmel korral vastaselt palli ära. "Eks meil kõigil on oma ülesanne siin meeskonnas. Mõni päev tuleb ühel paremini välja, mõni päev teisel. Oleme üksteisele toeks, nii saame mänge võita," ütles ta.

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eestit ootavad ees kaks tähtsat mängu: esmaspäeval minnakse vastamisi tugeva Türgiga, kolmapäeval Portugaliga.

"Eks eesmärk on ikka Portugal, see oli kõigile teada, et Tšehhi ja Portugal on meie rivaalid," ütles Jõesaar. "On vaja välja puhata ja keskenduda, äkki saame Türgi vastu samasuguse elamuse nagu Läti vastu. Äkki selle lõpu võtame ära. Kindlasti lähme igat mängu täiega mängima, ei ole nii, et ootame Portugali mängu."