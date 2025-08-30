Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Zandvoorti ringrajal hõivas parima stardipositsiooni austraallane Oscar Piastri (McLaren), kes püstitas rajarekordi 1.08,662.

Tihedas ja põnevas heitluses kaotas talle vaid 0,012 sekundiga võistkonnakaaslane Lando Norris ja stardib pühapäeval samuti esireast. Seejuures oli britt kiireim kõigil kolmel vabatreeningul.

Teisest reast lähevad teele tiitlikaitsja Max Verstappen (Red Bull; +0,263) ja debütant Isack Hadjar (Racing Bulls; +0,546). Viienda aja sõitis välja britt George Russell (Mercedes; +0,593), kellele järgnesid kaks Ferrari pilooti: Charles Leclerc (+0,678) ja Lewis Hamilton (+0,728).

Vormel-1 MM-sarja juhib 284 punktiga Piastri, aga Norris jääb temast vaid üheksa silma kaugusele. Kolmandal kohal paiknev Verstappen kaotab austraallasele juba pea saja punktiga.