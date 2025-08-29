Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

Seejuures viimasel veerandil oli Eestil pikk mõõnaperiood. "Pall ei läinud korvi. Viskasin kaks vabakat mööda. Pärast seda vist kaheksa minutit ei saanud palli korvi," lausus Eesti koondise mängija Sander Raieste vahetult pärast kohtumist ERR-ile.

"Ma ei tea. Eks see väsimus või mis iganes. Just praegu sai mäng läbi, ei oska mingit analüüsi anda."

Raieste sõnul kannatati siiski päris hästi. "Sealt Serbia mängust õppisime. Tegelikult lastakse füüsiliselt mängida. Kui kohe esimesest minutist näitad seda taset, mis seal mängus olema peaks," ütles ta.

"Nad said vist päris palju vabaviskeid lõpuks. Me saime palju vähem. Sealt oleks vaja järgi aidata, et rünnaku poolel saaks ka rohkem neid vigu kätte lõpuks."

Laupäeval ootab ees mäng Tšehhiga. Natuke teeb ärevaks Siim-Sander Vene seisukoht, kelle põlv sai avapoolajal viga ja rohkem ta platsile ei tulnud.

"Eks energiat ikka leiab. Selleks on valmistatud terve suvi. Loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole," ütles Raieste. "Saatke talle kõik tervisi, temast on praegu natuke puudus. Loodame, et kõik on hästi ja homme läheme võitma."