Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

Marx Aru
Marx Aru Autor/allikas: Sporting CP
22-aastane Eesti võrkpallikoondise temporündaja Marx Aru liitus valitseva Portugali meistri Lissaboni Sportinguga.

"See on tore, et saan Sportinguga liituda. Olen klubist palju head kuulnud, eriti seda, kui professionaalne siin kõik on ning olen seda nüüd ka ise näinud. Olen väga õnnelik," sõnas 22-aastane mängija klubi vahendusel.

Aru läks Lissaboni sihiga ennast tõestada ja aidata klubil nende eesmärke saavutada. "Loodan tuua meeskonnale häid punkte ja positiivset energiat, et me püsiks õigel rajal," sõnas eestlane.

Lisaks sportlikule ambitsioonile tõstis Aru esile ka meeskonna sooja vastuvõttu. "Olen juba mängijatega rääkinud, tiim on väga sõbralik ja vastutulelik," ütles ta.

Eelmisel hooajal pallis 203 cm pikkune Aru Prantsusmaa kõrgliigas mängivas Tourcoing-Lille'i Métropole'i võistkonnas.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

