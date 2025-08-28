X!

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

Grimsby Town - Manchester United
Grimsby Town - Manchester United Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Every Second Media
Jalgpalli Inglismaa karikavõistlustel sai Manchester United tõelise üllatuskaotuse, jäädes teises ringis pikas penaltiseerias alla tugevuselt neljandas liigas mängivale Grimsby Townile.

Grimsby asus koduväljakul peetud kohtumist poole tunni järel 2:0 juhtima, kui 22. minutil skooris Charles Vernam ja kaheksa minutit hiljem Tyrell Warren. Teisel poolajal suutis ManU seisu viigistada – 75. minutil avas külaliste väravaarve Bryan Mbeumo ja viigivärava lõi 89. minutil Harry Maguire. Edasipääseja selgitati koguni 26-löögiliseks kujunenud penaltiseerias, kus Grimsby Town jäi lõpuks peale 12:11. Kui ManU juhtis 4:3, eksis Matheus Cunha ning Grimsby 12:11 eduseisul eksis Mbeumo ja sellega sai seeria läbi.

Kunagi varem pole Manchester United neljanda liiga meeskonnale kaotanud.

ManU pole sel hooajal veel võiduarvet avanud, sest kõrgliigas on saadud üks viik ja üks kaotus.

Liigakarika ülejäänud kolmapäevastes mängudes alistas Fulham 2:0 Bristol City, Brighton oli 6:0 parem Oxford Unitedis ja Everton võitis 2:0 Mansfieldi.

Toimetaja: Maarja Värv

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

