Drell loobus näomaskist: tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri esimese alagrupikohtumise suurfavoriit Serbiale 64:98 (12:32, 17:24, 15:30, 20:12).

Eesti koondise resultatiivseim oli 11 punktiga Henri Drell, kes aga oma esitusega rahule ei jäänud. "Ma ootasin kindlasti isiklikult endalt paremat taset ja meeskonnalt ka. Alguse võtan kindlasti enda peale. Ma ukerdasin seal ja tegin... ma ei tea, mida ma ise tegin," sõnas ta ERR-ile.

Kas tegemist oli suurturniiri närvi või tavapärasest erineva positsiooniga väljakul? "Eks mõlemat. Nad on nii suured ja nii head," kiitis ta vastast. "Nad on päriselt ka head. Mõned söödud, mis sa arvad, et lähevad läbi, nii suurte meeskondade vastu ei lähe läbi. See oli hea reaalsuskontroll."

"Alati on hea mängida selliste vastaste vastu. Siis näeb, mis seisus ise oled ja mis masti mees ise oled. Peame video üle vaatama, eks siis ole näha. Palju lolle pallikaotusi, mida oleks saanud vältida."

Kui kontrollmängudes kandis ninaoperatsioonist taastuv Drell näomaski, siis Serbia vastu ta sellest loobus. "Nii korras veel ei ole, aga praegu tegin otsuse, et võtan selle suurturniiriks ära. Parem on natuke näha," lausus ta.

Riias oli Eesti koondisel kasutada justkui kodupubliku toetus, sest lõviosa enam kui 8000 pealtvaatajast moodustasid kohale sõitnud eestlased. "Ma arvan, et nii mõnelgi vennal tuli, kaasa arvatud minul [närv sisse]. See oli võimas. Me oleme eestlased, aga see on nagu meie riik siin."

Toimetaja: Siim Boikov

