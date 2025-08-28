X!

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis alustas Riias peetavat EM-finaalturniiri kindla 64:98 (12:32, 17:24, 15:30, 20:12) kaotusega suurfavoriit Serbiale. Kristian Kullamäe sõnul mängisid nad kohati nagu noored poisid ja eelkõige on vaja rünnakut paremaks saada.

"Kindlasti oli raske, Euroopa täielik tipptase oli vastas. Meil oli keeruline, see oli ju kõigile näha. Esimese veerandajaga läks mäng juba täiesti käest ära. See oli praegune meie tase," arutles Kullamäe. "Kahju, et me rünnakul natuke väristasime, ei suutnud absoluutselt mingeid häid lahendusi leida. Meil oli juba rünnak nii kaootiline, et sealt oli täitsa võimatu kaitses ka sellise kvaliteedi vastu mängida. Ei olnud meil varianti."

"Ma ei usu, et isegi närv oli, pigem oli kodusaali tunne, terve saal eestlasi täis ja nad elasid meile kõvasti kaasa. See vastaste tase käis meie jaoks üle jõu," tõdes ta. "Nad mängisid sellist provotseerivat kaitset ja kohati oli tunne, et mehed mängisid nagu noorte poiste vastu. Meil olid nii ebaloogilised rünnakulahendused ja sealt nad juba said joosta, ei läinudki absoluutselt mänguks. Ise lootsin, et suudame neile võib-olla natuke rohkem peavalu valmistada, aga ei suutnud. Aga see on alles esimene mäng ja ma arvan, et siin turniiril on teistsuguse tasemega meeskondi ka kui Serbia."

Nii et mängupilti annab oluliselt parandada? "Kindlasti, jah. Vahepeal oli tunne, et oleme kaks kuud trenni teinud, aga ei tulnud üldse kokkumängu, igaüks üritas esimese pealt visata, ei kasutanud katteid õigesti, ei saanud palli õigetesse kohtadesse. Peame igaüks ise juurde panema, kui tahame siin turniiril mingitki mängu näidata," lausus Kullamäe. "Tegelikult andsime endast kogu mängu kõik, selle üle ei saa nuriseda. Aga peame ise endale elu natuke lihtsamaks tegema seal platsi peal, saame teatud asju ise kontrollida, et meil oleks kergem."

"Meie rünnak oli nii heitlik, et me sealt ei saanud midagi. Peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama. Neli mängu on jäänud, kaks nendest on kindlasti väga rasked jälle. Kui tahame seal natukenegi mängus püsida, siis peame kõvasti juurde panema," lõpetas Kullamäe.

Eesti koondise järgmine mäng Riias toimub reedel, 29. augustil võõrustaja Lätiga. Serbia jätkab turniiri samal päeval Portugali vastu. Läti kaotas kodus avamängus 73:93 Türgile, Portugal alustas EM-i 62:50 võiduga Tšehhi üle.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

